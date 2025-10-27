Anunţ oficial. Simona Halep participă la Turneul Campioanelor de la Riad: "Sunt încântată" - Antena Sport

Închide meniul
Anunţ oficial. Simona Halep participă la Turneul Campioanelor de la Riad: “Sunt încântată”

Radu Constantin Publicat: 27 octombrie 2025, 16:20

Simona Halep, în timpul unui meci / Profimedia

Lovitură de imagine pentru Simona Halep. Retrasă din tenis, Simona Halep a luat o decizie interesantă. Ea a anunţat că va participa la Turneul Campioanelor de la Riad.

Simona Halep va fi prezentă, în perioada 1–8 noiembrie, la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), unde va reveni în circuit într-o postură oficială. Ea nu a dezvăluit totuşi ce rol va avea exact. Mesajul Simonei Halep a fost postat pe contul oficial de X al Turneului Campioanelor.

„Bună, tuturor. Aici Simona Halep. Sunt încântată să fac parte din Turneul Campioanelor de la Riad în acest an. Este un eveniment atât de special, care reunește cele mai bune jucătoare de tenis, pe o scenă nouă. Asigurați-vă că vă luați biletele și veniți să experimentați acest turneu fantastic alături de noi”, a transmis Simona Halep.

Simona Halep s-a retras din tenis în februarie 2025

Simona Halep s-a retras oficial din tenis în luna februarie a anului 2025, după meciul pierdut cu Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6, la Transylvania Open. În aproape 15 ani de carieră, Simona Halep a câștigat nu mai puțin de 24 de titluri WTA, dintre care două de Grand Slam, la Rolland Garros și Wimbledon. În octombrie 2017, Halep a devenit numărul 1 WTA. Sportiva din România a jucat nu mai puțin de 823 de meciuri la cel mai înalt nivel și a încasat 40.232.663 de dolari din tenis.

1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 3 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 6 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova
