Interul lui Cristi Chivu, subiect de dezbatere aprinsă în Italia: "Respectă ce spun." / "Nu e cea mai bună." - Antena Sport

Inter Milano a devenit un subiect de discuție în platoul celor de la Sky Calcio Club, unde două legende ale fotbalului din “cizmă”, Alessandro Del Piero și Giuseppe Bergomi, s-au contrat. Echipa antrentă în prezent de Cristi Chivu a fost analizată pentru prestațiile din ultimii patru ani de cei doi mari jucători, care au ajuns la concluzii diferite.

Bergomi, o legendă de pe Giuseppe Meazza, e de părere că “nerazzurri” nu au avut mereu cel mai bun lot din Serie A, însă au reușit să fie cei mai buni, în timp ce emblema lui Juventus are o opinie total opusă. Del Piero crede că Inter nu e cea mai bună echipă din ultimii patru ani, deși a avut toate resursele necesare.

Dezbatere aprinsă pe tema lui Inter Milano

Cele două legende au analizat Interul între 2021 și 2025, perioadă în care formația de pe Giuseppe Meazza a câștigat un titlu, cel din 2024, o Cupă și o Supercupă. În această perioadă, elevii antrenați în trecut de Simone Inzaghi au ajuns și în două finale de UCL pe care nu au reușit să le câștige.

Plecând de la performanțele “nerazzurrilor” din ultimii ani și de la eșecul cu Napoli din Serie A, Del Piero și Bergomi au început dezbaterea, relatată de cei de la fcinter1908.it:

Del Piero: Îmi pare rău, Beppe, dar Inter a fost de departe cea mai puternică echipă din ultimii patru ani. Prin prisma faptului că nu a câștigat mereu, putem spune că nu e cea mai bună, pentru că cei mai buni încheie întotdeauna primii. Echipa lui Inter a fost însă cea mai puternică, voi continua să spun asta.

Bergomi: Atunci de ce nu câștgă un duel direct? Nu e ca și cum dacă ridici tonul și țipi opinia ta cântărește mai mult decât a mea. Respectă ce spun și eu. Timp de patru ani, spun că Inter nu e cea mai puternică, dar cea mai bună, iar rezultatele îmi dau dreptate.

Del Piero: Nu țip, am zis că e cea mai bună echipă din ultimii patru ani. Dacă nu ești de acord cu mine, e bine. Cine a fost însă în mod constant de partea victorioasă în ultimii ani? Inter, de aceea spun că e cea mai puternică. Au ajuns în două finale de Chamions League în trei ani. Jucătorii lui Inter sunt în mod clar mai buni decât cei ai lui Napoli, Milan, Juventus sau Roma.

Bergomi: Inter a fost bună, dar nu cea mai puternică. A făcut schimburi în ultimii ani, a descoperit jucători, i-a făcut să joace în moduri diferite. La asta e bună, e calitatea ei. E trist de spus, dar Inter are nevoie de un fundaș, de un mijlocaș cu fizic și de un atacant de unu la unu.

Del Piero: În comparație cu alte echipe italienești, e mult mai puternică.

Bergomi: Ce are Napoli în minus față de Inter? Sau Milan?

