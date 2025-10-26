Fabio Capello a criticat dur Interul lui Cristi Chivu după înfrângerea cu Napoli! Anterior îl lăudase pe român - Antena Sport

Legendarul Fabio Capello (79 de ani) nu a menajat Interul lui Cristi Chivu după ce echipa românului a pierdut derby-ul cu Napoli, cu 3-1.

Cristi Chivu a împlinit duminică 45 de ani. Sâmbătă a avut loc meciul cu Napoli, iar Lautaro Martinez şi colegii lui nu au reuşit să îi facă un cadou frumos lui Chivu. Dimpotrivă, au pierdut partida disputată împotriva campioanei Italiei.

Fabio Capello, discurs dur despre Inter, după ce echipa lui Chivu a fost învinsă de Napoli

“Napoli – Inter a fost o reflectare a acestui campionat, în care totul se schimbă foarte, foarte repede. La fluierul final, am avut impresia că rolurile se inversaseră. Napoli arăta ca Interul pe care îl vedeam până ieri: o echipă compactă, cinică și hotărâtă, care nu dăduse greș de la mijlocul lunii septembrie. Inter arăta ca Napoli: o echipă dezorganizată, vulnerabilă și care trece printr-o criză de identitate”, a declarat Fabio Capello, potrivit tuttomercatoweb.com.

Fabio Capello l-a lăudat anterior pe Cristi Chivu, numindu-l “un băiat inteligent”. După înfrângerea cu Napoli, Inter se află pe locul 3 în Serie A, cu 15 puncte. Napoli a devenit lider, cu 18 puncte. Pe locul 2 se află marea rivală a Interului, AC Milan, care are 17 puncte. Rossonerii au făcut doar 2-2, acasă, cu Pisa. Golul egalării Milanului a fost marcat în minutul 90+3, de către Zachary Athekame.

“Întotdeauna l-am considerat pe Chivu un băiat inteligent. E foarte bun la a-și da seama ce să atingă la Inter. Mă convinge. Sunt unul dintre cei care au spus încă de la început cât este de inteligent.