Fabio Capello a criticat dur Interul lui Cristi Chivu după înfrângerea cu Napoli! Anterior îl lăudase pe român - Antena Sport

Legendarul Fabio Capello (79 de ani) nu a menajat Interul lui Cristi Chivu după ce echipa românului a pierdut derby-ul cu Napoli, cu 3-1.
Cristi Chivu a împlinit duminică 45 de ani. Sâmbătă a avut loc meciul cu Napoli, iar Lautaro Martinez şi colegii lui nu au reuşit să îi facă un cadou frumos lui Chivu. Dimpotrivă, au pierdut partida disputată împotriva campioanei Italiei.
Fabio Capello, discurs dur despre Inter, după ce echipa lui Chivu a fost învinsă de Napoli
“Napoli – Inter a fost o reflectare a acestui campionat, în care totul se schimbă foarte, foarte repede. La fluierul final, am avut impresia că rolurile se inversaseră. Napoli arăta ca Interul pe care îl vedeam până ieri: o echipă compactă, cinică și hotărâtă, care nu dăduse greș de la mijlocul lunii septembrie. Inter arăta ca Napoli: o echipă dezorganizată, vulnerabilă și care trece printr-o criză de identitate”, a declarat Fabio Capello, potrivit tuttomercatoweb.com.
Fabio Capello l-a lăudat anterior pe Cristi Chivu, numindu-l “un băiat inteligent”. După înfrângerea cu Napoli, Inter se află pe locul 3 în Serie A, cu 15 puncte. Napoli a devenit lider, cu 18 puncte. Pe locul 2 se află marea rivală a Interului, AC Milan, care are 17 puncte. Rossonerii au făcut doar 2-2, acasă, cu Pisa. Golul egalării Milanului a fost marcat în minutul 90+3, de către Zachary Athekame.
“Întotdeauna l-am considerat pe Chivu un băiat inteligent. E foarte bun la a-și da seama ce să atingă la Inter. Mă convinge. Sunt unul dintre cei care au spus încă de la început cât este de inteligent.
A fost la Parma, unde a avut imediat rezultate bune și a făcut lucruri pozitive. Mereu l-am susținut și am spus că va fi o surpriză. A intrat în mințile jucătorilor, dar nu într-un fel agresiv, ci a înțeles la ce trebuie să lucreze. Jucătorii au înțeles că sunt pe drumul cel bun”, declara Fabio Capello despre Cristi Chivu, pentru Gazzetta dello Sport.
Napoli – Inter 3-1. Campioana en-titre a oprit seria de invincibilitate a lui Cristi Chivu
Napoli a reușit o victorie spectaculoasă contra Interului pregătit de Cristi Chivu. Cele două formații au fost protagonistele unui joc demn de capul de afiș al etapei din Serie A.
Oaspeții au lovit bara în două rânduri și au irosit mari ocazii de a marca, însă gruparea lui Antonio Conte a avut câștig de cauză la finalul celor 90 de minute.
De Bruyne a deschis scorul în minutul 33, după ce a transformat un penalty. Inter a avut mai apoi două bare, prin Bastoni (min. 41) şi Dumfries (min. 45+3). McTominay a dublat avantajul gazdelor în minutul 54. În minutul 59 Hakan Calhanoglu a transformat un penalty, reducând din diferenţă, dar Anguissa a înscris al treilea gol al lui Napoli în minutul 66, cu un şut din interiorul careului, închizând tabela.
