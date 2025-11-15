Lovitură pentru Cristi Chivu! S-a accidentat la echipa națională și este incert pentru meciul cu AC Milan - Antena Sport

În aceste zile s desfășoară ultimele meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Pentru Cristi Chivu, această pauză internațională nu a picat într-un moment bun, asta pentru că Inter avea un avânt impresionant, atât în campionat, cât și în Liga Campionilor.

Tehnicianul român a primit o veste proastă de la naționala unde evoluează unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. S-a întâmplat chiar înaintea meciului cu rivala AC Milan.

Cristi Chivu, fără un titular de bază în ” Derby della Madonnina”

Inter este pe primul loc în Serie A, la egalitate de puncte cu AS Roma, iar pentru echipa lui Cristi Chivu urmează ”Derby della Madonnina”, un meci cu o încărcătură mare pentru ambele grupări din Milano.

Românul a primit o veste proastă dinspre naționala Olandei, acolo unde Denzel Dumfries a suferit o accidentare care îl va face să rateze meciul cu rivala locală, anunță tuttomercatoweb.com.

Concret, fundașul se accidentase în partida de campionat cu Lazio, însă problemele au recidivat în cantonamentul ”Portocalei Mecanice”, de unde acesta a plecat.