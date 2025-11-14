Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: „O continuitate fantastică” - Antena Sport

Cristi Chivu are un sezon excelent alături de Inter în Serie A, dar și în UEFA Champions League. Echipa pregătită de tehnicianul român este lider în campionat și are maximum de puncte în Liga Campionilor.

Carlo Ancelotti a analizat evoluția formației din Italia și a avut cuvinte de laudă la adresa actualului antrenor. Selecționerul Braziliei l-a evidențiat și pe președintele Interului.

Carlo Ancelotti: „Chivu urmează direcția lăsată de Inzaghi”

Inter – AC Milan este capul de afiș al etapei cu numărul 12 din Serie A, iar meciul este unul de importanță maximă pentru Cristi Chivu, fiind primul derby în calitate de antrenor al vicecampioanei Italiei.

Carlo Ancelotti a vorbit înaintea celui mai tare meci din Italia și a avut cuvinte mari la adresa lui Cristi Chivu, care face o treabă grozavă la Inter până în prezent.

„Inter a păstrat aceeași structură, iar Chivu urmează direcția lăsată de Inzaghi. Inter este o echipă extrem de solidă, la fel ca Milan. De aceea mă aștept la un meci foarte tactic.