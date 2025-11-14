Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: „O continuitate fantastică” - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: „O continuitate fantastică”

Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: „O continuitate fantastică”

Daniel Işvanca Publicat: 14 noiembrie 2025, 19:20

Comentarii
Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: O continuitate fantastică”

Cristi Chivu, antrenor Inter / Getty Images

Cristi Chivu are un sezon excelent alături de Inter în Serie A, dar și în UEFA Champions League. Echipa pregătită de tehnicianul român este lider în campionat și are maximum de puncte în Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Carlo Ancelotti a analizat evoluția formației din Italia și a avut cuvinte de laudă la adresa actualului antrenor. Selecționerul Braziliei l-a evidențiat și pe președintele Interului.

Carlo Ancelotti: „Chivu urmează direcția lăsată de Inzaghi”

Inter – AC Milan este capul de afiș al etapei cu numărul 12 din Serie A, iar meciul este unul de importanță maximă pentru Cristi Chivu, fiind primul derby în calitate de antrenor al vicecampioanei Italiei.

Carlo Ancelotti a vorbit înaintea celui mai tare meci din Italia și a avut cuvinte mari la adresa lui Cristi Chivu, care face o treabă grozavă la Inter până în prezent.

„Inter a păstrat aceeași structură, iar Chivu urmează direcția lăsată de Inzaghi. Inter este o echipă extrem de solidă, la fel ca Milan. De aceea mă aștept la un meci foarte tactic.

Reclamă
Reclamă

În plus, Inter este cea mai europeană echipă pe care o avem. Merge excelent în Liga Campionilor, a câștigat toate meciurile și vine după două finale jucate în trei ani.

Menține același nivel cu o continuitate fantastică. Marotta este un manager extraordinar și a făcut o treabă excelentă”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit fcinternews.it.

Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei
Observator
O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei
Dramă trasă la indigo! În 2020, un băiețel a murit după o anestezie realizată la un cabinet stomatologic din Pitești. Ce s-a întâmplat după ce cazul nu a mai fost mediatizat
Fanatik.ro
Dramă trasă la indigo! În 2020, un băiețel a murit după o anestezie realizată la un cabinet stomatologic din Pitești. Ce s-a întâmplat după ce cazul nu a mai fost mediatizat
19:07
Tamaş, despre Drăguşin: “Nu a demonstrat nimic!” De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham
19:00
LIVE SCOREFinlanda – Malta 0-0. De la 21:45 joacă Germania și Olanda. Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026
18:54
Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027
18:44
Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda
18:31
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 noiembrie
18:24
Real Madrid a pus ochii pe noul star din fotbalul mondial! Are 19 ani și poate fi următorul transfer record
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 5 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă 6 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!