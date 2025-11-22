Massimiliano Allegri, în gardă înaintea confruntării cu Cristi Chivu: „Victoria îți schimbă starea de spirit” - Antena Sport

Inter – AC Milan este capul de afiș al etapei cu numărul 12 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are un avans de două puncte față de marea rivală, iar o victorie ar însemna automat și menținerea pe prima poziție în clasament.
La conferința de presă premergătoare partidei, Massimiliano Allegri a vorbit despre diferențele dintre Simone Inzaghi și Chivu, dar a explicat și ce ar însemna o victorie pentru el și pentru fani.
Massimiliano Allegri: „Chivu face o treabă excelentă”
Cristi Chivu va avea parte de un adevărat test în Serie A, asta pentru că duminică va primi pe ”Giuseppe Meazza” vizita rivalei AC Milan. Gruparea pregătită de tehnicianul român este pe primul loc, la egalitate de puncte cu AS Roma.
La conferința de presă de sâmbătă, Massimiliano Allegri l-a lăudat pe tehnicianul român și a explicat și care ar fi diferențele între stilul său și cel impus de Simone Inzaghi.
„Coloana vertebrală a echipei este mai mult sau mai puțin aceeași. Chivu face o treabă excelentă pentru un antrenor debutant. Se vede că Inter formează un grup compact. Diferența față de era Inzaghi? Nu prea mare, jucătorii sunt mai mult sau mai puțin aceiași. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne îmbunătățim jocul. Este normal ca Inter să joace pentru a câștiga, și la fel vom face și noi. Inter este favorită să câștige titlul în Serie A, așa cum a fost în ultimele cinci sezoane.
Când câștigi dueluri individuale, ai șanse mai mari să câștigi. La Parma, nu am câștigat decât câteva în repriza secundă și am riscat să pierdem! Meciul contra lui Inter va fi unul de nivel ridicat, tactic și fizic. Trebuie să fim entuziaști și să încercăm să învingem pentru a face un pas înainte în clasament și a ne menține constanța în rezultate.
Au jucători extrem de buni când șutează la poartă și sunt puternici fizic în preajma careului mare. Înțeleg că Dumfries nu va juca, el era o opțiune importantă pentru ei pe dreapta. Apoi, când au spațiu, sunt foarte buni pentru că au tehnică și viteză. Trebuie să fim pregătiți pentr orice scenariu și să facem un meci bun. Ce înseamnă să câștigi derby-ul? Să ai o săptămână bună. Victoria îți schimbă starea de spirit pentru o săptămână. Le spun asta mereu jucătorilor mei: hai să încercăm să obținem un rezultat bun, ca să ne putem simți bine în zilele următoare”, a declarat Massimiliano Allegri, potrivit tuttomercatoweb.com.
