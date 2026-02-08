Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a "demolat-o" pe Sassuolo cu 5-0: "Ce ți-ai putea dori mai mult" - Antena Sport

Închide meniul
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a “demolat-o” pe Sassuolo cu 5-0: “Ce ți-ai putea dori mai mult”

Andrei Nicolae Publicat: 8 februarie 2026, 22:01

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Inter a învins-o la scor pe Sassuolo în etapa cu numărul 24 din Serie A, iar reacția jurnaliștilor italieni nu a întârziat să apară. Ca de fiecare dată, cele mai importante cotidiene din țară au realizat materialul în care au acordat note pentru toți jucătorii implicați, dar și pentru antrenorii celor două formații, printre care și Cristi Chivu.

Inter s-a impus fără nicio emoție contra lui Sassuolo cu scorul de 5-0, într-un duel în care Bisseck, Thuram, Martinez, Akanji și Henrique și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Grație victoriei de pe Mapei Stadium, “nerazzurrii” și-au consolidat poziția de lider și s-au distanțat la opt puncte de AC Milan, care are însă un meci în minus.

Cristi Chivu, notat cu 7,5 de italieni

După meci, cei de la Tutto Mercato Web au publicat știrea cu notele pentru antrenori și jucători, iar tehnicianul român a primit “calificativul” de 7,5. Presa din Italia nu s-a ferit să vorbească la superlativ despre modul în care Chivu și jucătorii săi și-au făcut meciul ușor, dar și despre cum pe lista celor care au înscris s-au numărat și Marcus Thuram și Luis Henrique, cel din urmă marcând pentru prima dată în tricoul “nerazzurrilor”.

Echipa sa, Inter, face ca meciurile dificile, precum acesta, să pară ușoare. 11 victorii în ultimele 12 meciuri și, mai presus de toate, echipa care obișnuia să joace bine, dar nu putea finaliza, este o amintire îndepărtată. Thuram și Luis Henrique au marcat și ei: ce ți-ai putea dori mai mult“, au scris jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com.

Pentru Inter, urmează Derby D’Italia, meciul cu Juventus care va avea loc pe 14 februarie de la ora 21:45.

