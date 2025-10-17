Ce cotă are Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A! Napoli e favorita specialiştilor - Antena Sport

Inter e pe locul patru în Serie A, după primele şase etape disputate, dar în opinia specialiştilor este a doua favorită la câştigarea titlului din Italia. Cea mai mică cotă o are campioana de anul trecut, Napoli.

Echipa lui Antonio Conte este pe primul loc, cu 15 puncte, la egalitate cu Roma şi la două puncte peste AC Milan. Inter şi Juventus au câte 12 puncte, bianconerii fiind singurii neînvinşi în acest debut de sezon, în toate competiţiile.

Astfel, Napoli are cotă 2.60 pentru adjudecarea unui nou scudetto, în timp ce un succes al lui Inter are cotă 3.80. Rivala din oraş, AC Milan, este a treia favorită a bookmakerilor (5.00).

Roma are de asemenea un început excelent de sezon, de aceea romanii au primit o cotă de 9.00, fiind condideraţi a avea şanse mai mari decât Juventus la un al patrulea titlu din istorie. Piemontezii au cotă 11.00.

Inter va avea parte de trei deplasări. Mai întâi merge pe Olimpico, pentru meciul cu AS Roma, fosta echipă a lui Chivu. La trei zile distanţă urmează deplasarea din Belgia, cu Royale Union SG din UEFA Champions League, urmând să încheie această serie de meciuri în deplasare pe Stadio Diego Armando Maradona, cu meciul împotriva campioanei en-titre din Seria A, Napoli.