Scene incredibile în Italia! Gift Orban s-a bătut cu un fan al Veronei după eşecul cu Milan

În urma înfrângerii suferite de Hellas Verona în faţa lui AC Milan (0-1) duminică, în Serie A, Gift Orban s-a încăierat cu un suporter într-o parcare din apropierea stadionului echipei sale. Clubul său condamnă incidentul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duminică după-amiază, Hellas Verona a suferit o înfrângere în faţa Milanului (0-1), în urma unui gol marcat de Adrien Rabiot, în cadrul etapei a 33-a din Serie A.

Titular în acest meci important, Gift Orban nu a dorit să se oprească la finalul partidei pentru a face poze cu suporterii. Unul dintre aceştia a lovit maşina jucătorului pentru a-şi exprima nemulţumirea.

Intră aici pentru a vedea incidentul!

Acest gest l-a iritat profund pe Gift Orban, care a ieşit din maşină pentru a se certa cu suporterul. Scena, care a avut loc într-o parcare adiacentă stadionului Bentegodi, a fost filmată de un trecător.

Potrivit Corriere dello Sport, unitatea de operaţiuni speciale (DIGOS) a intervenit pentru a efectua primele investigaţii.