Scene incredibile în Italia! Gift Orban s-a bătut cu un fan al Veronei după eşecul cu Milan

Dan Roșu Publicat: 20 aprilie 2026, 11:47

Scene incredibile în Italia! Gift Orban s-a bătut cu un fan al Veronei după eşecul cu Milan

Gift Orban

În urma înfrângerii suferite de Hellas Verona în faţa lui AC Milan (0-1) duminică, în Serie A, Gift Orban s-a încăierat cu un suporter într-o parcare din apropierea stadionului echipei sale. Clubul său condamnă incidentul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duminică după-amiază, Hellas Verona a suferit o înfrângere în faţa Milanului (0-1), în urma unui gol marcat de Adrien Rabiot, în cadrul etapei a 33-a din Serie A.
Titular în acest meci important, Gift Orban nu a dorit să se oprească la finalul partidei pentru a face poze cu suporterii. Unul dintre aceştia a lovit maşina jucătorului pentru a-şi exprima nemulţumirea.

Intră aici pentru a vedea incidentul!

Gift Orban s-a bătut cu un fan al Veronei după eşecul cu Milan

Acest gest l-a iritat profund pe Gift Orban, care a ieşit din maşină pentru a se certa cu suporterul. Scena, care a avut loc într-o parcare adiacentă stadionului Bentegodi, a fost filmată de un trecător.

Potrivit Corriere dello Sport, unitatea de operaţiuni speciale (DIGOS) a intervenit pentru a efectua primele investigaţii.

Reclamă
Reclamă

Duminică seara, Hellas Verona a publicat un comunicat pentru a reveni asupra acestei altercaţii. Clubul „se distanţează ferm de orice comportament violent şi îl condamnă”.

Pe locul 19 în Serie A, Hellas Verona se îndreaptă cu paşi siguri spre retrogradare. Împrumutat de la Hoffenheim, cu o opţiune de cumpărare de 9 milioane de euro, Orban a marcat şapte goluri în 27 de meciuri de campionat în acest sezon.

Reclamă
Reclamă
