Scene incredibile în Italia! Gift Orban s-a bătut cu un fan al Veronei după eşecul cu Milan

În urma înfrângerii suferite de Hellas Verona în faţa lui AC Milan (0-1) duminică, în Serie A, Gift Orban s-a încăierat cu un suporter într-o parcare din apropierea stadionului echipei sale. Clubul său condamnă incidentul.
Duminică după-amiază, Hellas Verona a suferit o înfrângere în faţa Milanului (0-1), în urma unui gol marcat de Adrien Rabiot, în cadrul etapei a 33-a din Serie A.
Titular în acest meci important, Gift Orban nu a dorit să se oprească la finalul partidei pentru a face poze cu suporterii. Unul dintre aceştia a lovit maşina jucătorului pentru a-şi exprima nemulţumirea.
Gift Orban s-a bătut cu un fan al Veronei după eşecul cu Milan
Acest gest l-a iritat profund pe Gift Orban, care a ieşit din maşină pentru a se certa cu suporterul. Scena, care a avut loc într-o parcare adiacentă stadionului Bentegodi, a fost filmată de un trecător.
Potrivit Corriere dello Sport, unitatea de operaţiuni speciale (DIGOS) a intervenit pentru a efectua primele investigaţii.
Duminică seara, Hellas Verona a publicat un comunicat pentru a reveni asupra acestei altercaţii. Clubul „se distanţează ferm de orice comportament violent şi îl condamnă”.
Pe locul 19 în Serie A, Hellas Verona se îndreaptă cu paşi siguri spre retrogradare. Împrumutat de la Hoffenheim, cu o opţiune de cumpărare de 9 milioane de euro, Orban a marcat şapte goluri în 27 de meciuri de campionat în acest sezon.
- Momente emoționante înainte de Juventus – Bologna! Alexander Manninger, omagiat de Buffon și Bonucci
- Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu, după victoria lui AC Milan. Când poate începe sărbătoarea la Inter
- Cristi Chivu poate scrie istorie în trei meciuri la Inter: 23 de milioane de euro puse în joc
- “Am primit o lovitură în figură”. Conte a “uitat” de lupta la titlu cu Interul lui Chivu după ultimul eșec
- Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio