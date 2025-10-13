Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare - Antena Sport

Luciano Spalletti este unul dintre cei mai importanți antrenori din Italia în activitate și unul dintre cei care l-au pregătit în trecut și pe Cristi Chivu, actualul tehnician al lui Inter.

Într-un interviu recent, acesta a alcătuit cel mai bun prim 11 format din jucători pe care i-a antrenat de-a lungul timpului. În mod surprinzător, acesta l-a nominalizat și pe fundașul român.

Cristi Chivu, în echipa ideală a lui Luciano Spalletti

Luciano Spalletti a câștigat în cariera sa de antrenor nu mai puțin de opt trofee, trei dintre acestea fiind câștigate alături de AS Roma. În perioada în care a pregătit formația din capitala Italiei, acesta l-a avut sub comanda sa și pe Cristi Chivu.

Tehnicianul a acordat recent un interviu pentru cei de la telegrafi.com și a fost provocat să nominalizeze cel mai bun prim 11 format din jucători pe care i-a pregătit de-a lungul carierei.

Alături de nume uriașe precum Francesco Totti, Mohamed Salah sau De Rossi, se află și numele actualului antrenor de la Inter. Așa arată cel mai bun 11 pentru Luciano Spalletti: Szczesny – Di Lorenzo, Koulibaly, Chivu, Jankulovski – Pizarro, De Rossi – Salah, Totti, Kvaratskhelia – Dzeko.