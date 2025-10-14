Ce lovitură ar fi fost! Neymar, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter - Antena Sport

Cristi Chivu ar fi avut posibilitatea să-l antreneze la Inter pe unul dintre cei mai mari fotbaliști ai generației sale, Neymar. Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit pe YouTube că superstarul brazilian a fost propus pe Giuseppe Meazza de către anturajul său, însă echipa din Milano nu a făcut niciun pas în vederea achiziției sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Agenții lui Neymar au încercat să îl readucă pe jucător în fotbalul mare, ținând cont că jucătorul de bandă își dorește să fie la Cupa Mondială din 2026 alături de Brazilia. Inter nu este însă singura echipă din Serie A unde a fost propus fotbalistul lui Santos, deoarece el putea ajunge și la campioana Napoli.

Neymar putea ajunge la Interul lui Cristi Chivu

Fabrizio Romano a explicat pe canalul său de YouTube că undeva în jurul lunii mai, Neymar a fost propus la Inter și la Napoli, însă niciunul dintre cluburi nu a avansat discuțiile. Dacă brazilianul ar fi ajuns pe Giuseppe Meazza, atunci ar fi fost antrenat începând cu noul sezon de Cristi Chivu, cel care a preluat banca “nerazzurrilor” după plecarea de la Parma.

🚨 NEW: Neymar was offered to #Inter by his entourage as an opportunity in April-May 2025. 🇧🇷

[via @FabrizioRomano] pic.twitter.com/SjAcY5ZIPX

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 13, 2025

Șansele lui Neymar de a reveni în Europa rămân în picioare, chiar dacă cei doi granzi din Italia menționați anterior nu au fost interesați de serviciile sale. Brazilianul mai are contract cu Santos, echipa sa de suflet, până la finalul anului, astfel că din momentul în care va deveni liber de contract, va avea posibilitatea să se orienteze spre un nou club.