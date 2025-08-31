Un nou coleg pentru Nicolae Stanciu la Genoa! Un jucător de naţională se alătură echipei lui Dan Şucu - Antena Sport

Genoa a obţinut împrumutul unui jucător de naţională. Întors la Beşiktaş, echipă cu care are contract până în vara lui 2027, mijlocaşul Jean Onana (25 de ani) va evolua şi în acest sezon la Genoa. El se întorsese la Beşiktaş, club de care aparţine, la finalul sezonului trecut.

Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunţat că Genoa s-a înţeles cu Beşiktaş ca Jean Onana să mai evolueze cel puţin un sezon la echipa antrenată de Patrick Vieira. În anumite condiţii, Genoa ar putea fi obligată să îl transfere definitiv pe camerunez.

Genoa s-a înţeles cu Beşiktaş pentru un nou împrumut al lui Jean Onana

“Tranzacție încheiată și confirmată! Jean Onana se întoarce la Genoa de la Beşiktaş sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, care ar putea deveni o obligație la îndeplinirea anumitor condiții”, a anunţat Nicolo Schira, pe contul lui de X.

“Bună întoarcere la club”, a reacţionat un fan al clubului patronat de Dan Şucu la anunţul jurnalistului italian.

Jean Onana este cotat în prezent de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.8 milioane de euro. Cea mai ridicată cotă a mijlocaşului camerunez a fost de 6 milioane de euro, atinsă în vara lui 2023, după ce turcii îi plăteau puţin peste 4 milioane de euro lui Lens pentru a-l achiziţiona de la echipa franceză. Jean Onana a evoluat în 12 meciuri pentru naţionala Camerunului.