Vestea uriaşă primită de Inter şi Milan! Investiţie de 1.2 miliarde de euro. Decizia luată la 03:46 dimineaţa - Antena Sport

Consiliul municipal din Milano a votat în cursul nopţii de luni spre marţi în favoarea vânzării stadionului San Siro către cluburile de fotbal Inter Milano şi AC Milan, un pas crucial înainte de demolarea actualului stadion şi construirea unei noi arene, informează AFP.

După mai mult de unsprezece ore de dezbateri, care au implicat 239 de amendamente, rezoluţia privind vânzarea stadionului şi a terenului înconjurător, cu o suprafaţă totală de 28 de hectare, deţinut de oraşul Milano, a fost adoptată marţi dimineaţa, la ora 03:46, cu 24 de voturi pentru, 20 împotrivă şi 2 abţineri.

San Siro, cedat către Inter şi Milan

AC Milan şi Inter Milano vor plăti 197 de milioane de euro pentru stadionul actual şi parcările adiacente, unde intenţionează să construiască noul lor stadion, pe care vor continua să îl împartă.

Noul San Siro, cu o capacitate de 71.500 de locuri, urmează să fie finalizat în 2031 şi va costa cele două cluburi 1,2 miliarde de euro. Acesta va fi proiectat de firmele de arhitectură Foster + Partners şi Manica.

Actualul stadion, unul dintre cele mai emblematice din fotbalul european, adesea comparat cu o catedrală din beton, este cel mai mare din Italia, cu o capacitate de 75.000 de locuri.