Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax - Antena Sport

Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter a fost decis, după două înfrângeri suferite în primele trei etape din Serie A. Fabrizio Romano a făcut anunţul privind situaţia antrenorului român de pe banca nerazzurrilor.
Conform jurnalistului italian, şefii lui Inter nu iau în calcul să-l demită pe Cristi Chivu. Aceştia îi oferă încredere totală antrenorului român înaintea debutului în Champions League, nerazzurrii urmând să se dueleze cu Ajax în prima etapă a grupei principale.
Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis
Totodată, Fabrizio Romano a mai subliniat că după eşecul suferit de Inter cu Juventus, scor 3-4, în etapa a treia din Serie A, Cristi Chivu s-a făcut “auzit” în vestiar, fiind de aşteptat ca jucătorii să aibă o reacţie în meciul cu Ajax de Champions League.
“Mulți mă întreabă despre Cristi Chivu. Pentru moment, cei de la Inter nu au început niciun demers de a-l demite. Nu au contactat niciun alt antrenor și nici n-au făcut altă acțiune similară. Își păstrează încrederea în Chivu.
După meci, Chivu și-a făcut vocea auzită în fața jucătorilor. Acum, jucătorii vor trebui să răspundă pe teren. Inter nu are în momentul de față niciun plan să îl înlocuiască și își menține încrederea în el”, a declarat Fabrizio Romano, despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter, conform fcinter1908.it.
Inter a învins-o cu 5-0 pe Torino în prima etapă de Serie A, urmând ca ulterior să piardă partidele cu Udinese, scor 1-2, şi cu Juventus, scor 3-4. În următoarea etapă de campionat, după confruntarea cu Ajax din Champions League, trupa lui Cristi Chivu se va duela cu Sassuolo, pe teren propriu.
