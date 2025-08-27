Lovitura dată de Răzvan Lucescu. PAOK face cel mai scump transfer din istoria clubului - Antena Sport

Răzvan Lucescu primește un mare ajutor din partea conducerii de la PAOK în lupta pentru noi trofee din acest sezon. Formația din Salonic tocmai ce a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului și în același timp cea mai mare achiziție din fotbalul grec din acest secol.
Mutarea realizată de PAOK Salonic se va face în schimbul sumei de 10,5 milioane de euro, la care se pot adăuga 1,5 sub formă de bonusuri.
PAOK transferă un grec care nu a jucat în țara natală
Răzvan Lucescu îl va avea sub comanda sa pe Christos Zafeiris, un mijlocaș central care în ultimele două sezoane și jumătate a evoluat pentru Slavia Praga. Grecii au oficializat deja transferul, însă antrenorul român îl va avea la dispoziție pe fotbalistul de 22 de ani abia din iarnă.
Zafeiris a fost împrumutat înapoi la formația din Cehia, pentru a juca alături de Slavia în grupa unică a Ligii Campionilor. Din iarnă, jucătorul de linie mediană se va alătura celor de la PAOK, alături de care a semnat un contract până în decembrie 2029.
Transferul lui Zafeiris de la Slavia Praga la PAOK s-a făcut în schimbul sumei de 10,5 milioane de euro, transformându-l pe mijlocaș în cea mai scumpă achiziție a formației din Salonic. Din secolul trecut nu s-a mai produs o mutare atât de costisitoare, de când Olympiacos l-a adus pe Zlatko Zahovic de la Porto pentru 13,5 milioane, el fiind cel mai scump transfer all-time al fotbalului elen.
Zafeiris s-a născut în Atena, însă până acum nu a jucat deloc în Grecia. La 10 ani, s-a mutat alături de familia sa în Norvegia, jucând pentru nordici în mare parte inclusiv la echipele naționale de juniori.
La nivel de club, mijlocașul a evoluat pentru formații din Peninsula Scandinavă până în ianuarie 2023, când a fost cumpărat de Slavia Praga. În tricoul cehilor, alături de care a cucerit un campionat și o Cupă, grecul a adunat 105 partide și a avut 25 de contribuții de gol (13 reușite și 12 assist-uri).