Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă - Antena Sport

Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă

Publicat: 30 august 2025, 8:53

Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Profimedia

Dinamo a ratat un transfer în această perioadă de mercato. Andrei Coubiş, tânărul jucător român de la AC Milan, nu va ma ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic.

Fundaşul central de 21 de ani s-a înţeles cu Sampdoria, urmând astfel să evolueze în Serie B, în această stagiune. Coubiş a refuzat transferul în Liga 1, la Dinamo.

Transfer ratat pentru Dinamo | Andrei Coubiş s-a înţeles cu Sampdoria

Conform jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, Andrei Coubiş a ajuns la o înţelegere cu cei de la Sampdoria, urmând să efectueze vizita medicală şi să semneze contractul sâmbătă.

Andrei Coubiş a făcut parte din lotul echipei mari a lui AC Milan, în cantonamentul din această vară, el bifând minute în amicalele cu Chelsea sau Leeds.

Recent, Andrei Nicolescu dezvăluia faptul că Dinamo ajunsese la o înţelegere cu cei de la AC Milan pentru transferul lui Andrei Coubiş. Ultimul detaliu care stătea în calea mutării erau detaliile din contractul jucătorului, care în cele din urmă a preferat să rămână în Italia.

“Ne-am înțeles cu clubul AC Milan pentru transferul lui și cumva rămânem în coproprietate. Mai sunt mici detalii legate de contractul jucătorului. Un potențial foarte mare. Un jucător care e foarte puternic și are nevoie doar de jocuri la un nivel foarte ridicat pentru a rămâne în ritm. Tocmai de aceea a fost luat de Allegri în presezon. E evident că ștacheta e un pic cam sus pentru el acolo, dar Milan a văzut potențialul și de aceea rămânem în coproprietate”, spunea Andrei Nicolescu, despre posibilul transfer al lui Andrei Coubiş la Dinamo, conform primasport.ro.

Dinamo îl transferă pe Adrian Mazilu

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureşteană după ce va efectua vizita medicală şi a precizat că acesta este exact genul de jucător pe care îl căuta.

“Mazilu efectuează în prezent un control medical şi cred că transferul lui va fi bine în cele din urmă. Cunoaştem totul despre el, despre accidentările lui. Am vorbit deja cu el şi este bucuros să ni se alăture. Mazilu este genul de jucător pe care îl căutam, tânăr, cu mult potenţial. Tot ce am văzut la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel.

Acum încă suferă, are unele probleme, dar el reprezintă un proiect de viitor, nu îl transferăm pentru a-l arunca în teren în 3-4-5 zile. Dar am încredere în echipa mea. Sunt sigur că el se va reface complet şi va fi la un nivel mai bun decât cel de dinaintea accidentării.

Obiectivul nostru este să aducem jucători de perspectivă pentru a nu schimba lotul în fiecare vară sau iarnă. Eu îmi doresc să construiesc o echipă care să fie competitivă pentru o perioadă mai lungă”, a explicat tehnicianul.

