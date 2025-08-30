Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă - Antena Sport

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Profimedia

Dinamo a ratat un transfer în această perioadă de mercato. Andrei Coubiş, tânărul jucător român de la AC Milan, nu va ma ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic.

Fundaşul central de 21 de ani s-a înţeles cu Sampdoria, urmând astfel să evolueze în Serie B, în această stagiune. Coubiş a refuzat transferul în Liga 1, la Dinamo.

Transfer ratat pentru Dinamo | Andrei Coubiş s-a înţeles cu Sampdoria

Conform jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, Andrei Coubiş a ajuns la o înţelegere cu cei de la Sampdoria, urmând să efectueze vizita medicală şi să semneze contractul sâmbătă.

Andrei Coubiş a făcut parte din lotul echipei mari a lui AC Milan, în cantonamentul din această vară, el bifând minute în amicalele cu Chelsea sau Leeds.

Recent, Andrei Nicolescu dezvăluia faptul că Dinamo ajunsese la o înţelegere cu cei de la AC Milan pentru transferul lui Andrei Coubiş. Ultimul detaliu care stătea în calea mutării erau detaliile din contractul jucătorului, care în cele din urmă a preferat să rămână în Italia.