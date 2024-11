"Un paradox al Ligii 1!". Agentul lui Rareş Pop nu l-a menajat pe Marius Şumudică, după victoria Rapidului din Cupa României - Antena Sport

De asemenea, acesta a vorbit și despre următoarea partidă, cu Hermannstadt și speră ca Rapid să își continue parcursul bun.

„A fost un meci destul de deschis, disputat. Mă bucur că am obținut cele 3 puncte și că am făcut un pas important spre calificare. În joc nu cred că s-a schimbat nimic, poate s-au văzut niște relații de joc. A fost o diferență de atitudine.

N-aș putea spune că am avut o discuție cu el (n.r. cu Marius Șumudică), mi-a spus să mă pregătesc și că voi avea o șansă. Astăzi am primit-o și am profitat cu vârf și îndesat.

(n.r. Ce așteptări ai pentru meciul cu Hermannstadt?) Sperăm să continuăm parcursul bun din campionat, această victorie ne dă un moral bun”, a spus Rareș Pop, la digisport.ro.