Victor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor - Antena Sport

Victor Piţurcă a reacţionat după ce UEFA a produs modificări legate de câştigătoara Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european.
Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti. Fostul mare atacant susţine că echipa din Ghencea va promova în Liga 1 şi că Steaua e cel mai mare brand din Europa.
Victor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor
“După ce s-a stabilit de către judecător că adevărata echipă Steaua este Steaua Armatei, trebuia să se întâmple lucrul ăsta demult. Ce s-a întâmplat e logic.
(n.r.: Cât credeţi că va mai dura această nebunie?) Nu cred că va mai dura mult. Cred că de la anul Steaua va avea dreptul să promoveze, după tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, după declaraţiile ministrului.
Cred că Steaua va promova şi trebuie trecut la alt nivel. Trebuie găsiţi investitori care să vină la Steaua. Steaua rămâne cel mai mare brand, nu numai din România, ci şi din Europa”, a spus Piţurcă, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Site UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986
După ultimele modificări, în dreptul echipei lui Gigi Becali exista în palmaresul oferit de UEFA Cupa Campionilor Europeni, care a fost retras însă de cei care se ocupă de site-ul oficial al forului european. Acestia au trecut clubul ca fiind “Fotbal Club FCSB”.
De asemenea, Steaua Bucureşti apare şi la finala din 1989, pierdută 0-4 cu marele Milan. Totuşi, putem observa că UEFA nu a trecut încă o emblemă pentru clubul din Ghencea.
