Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina: "Să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina: “Să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!”

Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina: “Să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!”

Publicat: 31 octombrie 2025, 8:56

Comentarii
Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina: Să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!

Vladislav Blănuţă, în tricoul lui Dinamo Kiev - Profimedia Images

Vladislav Blănuţă a fost din nou criticat în Ucraina. Viktor Leonenko (56 de ani), fostul atacant al lui Dinamo Kiev, cere explicaţii conducerii ucrainenilor pentru transferul de două milioane de euro al vârfului de 23 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Asta în contextul în care jucătorul cotat la două milioane venit de la FCU Craiova nu a adunat decât 272 de minute în 8 meciuri, după scandalul uriaş pe care l-a provocat la venirea în Ucraina.

Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina

“În ceea ce-l privește pe «politicianul» Blănuță, aceasta este o întrebare pentru Igor Mykhailovych Surkis (n.r. patronul lui Dinamo Kiev). Nici măcar nu înțeleg de ce l-au cumpărat.

Au aruncat cu 2 milioane, iar el încă stă pe bancă. Puteau să-l trimită pe teren când scorul era 3-0 (n.r. în victoria cu Kryvbas, scor 4-0). Atunci, măcar să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!”, a spus Viktor Leonenko, citat de sport.ua.

Vladislav Blănuță, donație către armata ucraineană

Deși a costat nu mai puțin de două milioane de euro, Vladislav Blănuță nu a fost acceptat nici acum de suporterii lui Dinamo Kiev, care l-au acuzat că ar fi de partea Rusiei, după ce ar fi văzut mai multe postări controversate ale fotbalistului pe TikTok.

Reclamă
Reclamă

El a primit diverse amenințări de la fanii ucraineni, iar debutul său în tricoul echipei a fost de asemenea de coșmar. Pentru a-ți câștiga încredere, acesta a publicat pe Instagram o fotografie în care încearcă să arate că a făcut o donație către armata ucraineană.

A decis să facă o donație semnificativă către armata acestei țări. Este vorba despre suma de 700.000 de grivna, adică aproximativ 74.000 de lei. Blănuță a postat dovada plății către Forțele Armate Ucrainene.

Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai multFacturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Observator
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
11:54
Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis”
11:36
EXCLUSIVMotivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia
11:24
VideoSan Antonio Spurs, start istoric de sezon în NBA. Premieră la echipa condusă în teren de Victor Wembanyama
11:15
Americanii au dezvăluit ce salariu uriaş are Lionel Messi la Inter Miami
11:08
România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei
11:01
Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului, la miezul nopţii! 99% va pleca de la Legia
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului