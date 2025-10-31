Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina: "Să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!" - Antena Sport

Vladislav Blănuţă a fost din nou criticat în Ucraina. Viktor Leonenko (56 de ani), fostul atacant al lui Dinamo Kiev, cere explicaţii conducerii ucrainenilor pentru transferul de două milioane de euro al vârfului de 23 de ani.
Asta în contextul în care jucătorul cotat la două milioane venit de la FCU Craiova nu a adunat decât 272 de minute în 8 meciuri, după scandalul uriaş pe care l-a provocat la venirea în Ucraina.
Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina
“În ceea ce-l privește pe «politicianul» Blănuță, aceasta este o întrebare pentru Igor Mykhailovych Surkis (n.r. patronul lui Dinamo Kiev). Nici măcar nu înțeleg de ce l-au cumpărat.
Au aruncat cu 2 milioane, iar el încă stă pe bancă. Puteau să-l trimită pe teren când scorul era 3-0 (n.r. în victoria cu Kryvbas, scor 4-0). Atunci, măcar să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!”, a spus Viktor Leonenko, citat de sport.ua.
Vladislav Blănuță, donație către armata ucraineană
Deși a costat nu mai puțin de două milioane de euro, Vladislav Blănuță nu a fost acceptat nici acum de suporterii lui Dinamo Kiev, care l-au acuzat că ar fi de partea Rusiei, după ce ar fi văzut mai multe postări controversate ale fotbalistului pe TikTok.
El a primit diverse amenințări de la fanii ucraineni, iar debutul său în tricoul echipei a fost de asemenea de coșmar. Pentru a-ți câștiga încredere, acesta a publicat pe Instagram o fotografie în care încearcă să arate că a făcut o donație către armata ucraineană.
A decis să facă o donație semnificativă către armata acestei țări. Este vorba despre suma de 700.000 de grivna, adică aproximativ 74.000 de lei. Blănuță a postat dovada plății către Forțele Armate Ucrainene.
