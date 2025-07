Ce i-a putut spune Pan Zhanle lui Kyle Chalmers, înainte de semifinalele probei de 100 de metri liber - Antena Sport

Marea dezamăgire a Campionatelor Mondiale de Nataţie a fost evoluţia starului Pan Zhanle, cel care a ratat marea finală de 100 de metri liber, una în care David Popovici va lupta pentru aur, joi, de la ora 14:31.

În semifinale, deţinătorul recordului mondial a obţinut doar al zecelea timp, 47:81, fiind al treilea în prima semifinală, din care a acces în finală doar Kyle Chalmers.

Chiar australianul este cel care a dezvăluit ce i-a transmis Pan Zhanle după primele serii, înainte de semifinale. Asiaticul a dat semne de oboseală, acesta fiind probabil şi motivul pentru care a ratat finala.

Pan Zhanle, către Kyle Chalmers: “Sunt obosit”

“Probabil că trece printr-o perioadă dificilă. Mi-a spus în această dimineață, după serii, ‘Sunt obosit’, așa că presupun că nu e la cel mai bun nivel al lui.

A avut un an olimpic incredibil, iar mulți sportivi, inclusiv eu, am trecut printr-o scădere de formă în anul de după Jocuri. Sunt sigur că este probabil chiar mai celebru în China decât am fost eu vreodată în Australia”, a spus Chalmers, citat de eurosport.ro.