David Popovici, protagonist pe pagina oficială a Jocurilor Olimpice. Campionul român a numit "locul său fericit" - Antena Sport

David Popovici a avut parte de o vară de vis, după ce a reușit să câștige două medalii de aur la Mondialele de la Singapore, la care se adaugă alte trei distincții la Europenele U-23 de la Samorin. Campionul român le-a atras atenția celor care administrează paginile de social media ale Jocurilor Olimpice, prilej pentru care aceștia au realizat un scurt videoclip alături de sportivul de 20 de ani.

În cadrul postării, Popovici a vorbit despre locul său care îi aduce fericire în ceea ce privește sportul.

Bazinul de la Lia Manoliu, locul “de veghe” al lui David Popovici

David Popovici nu este doar unul dintre cei mai mari înotători din prezent, ci și o personalitate care atrage foarte mult prin discursul său extrem de matur pentru vârsta sa. Din acest motiv, diverse pagini sau jurnaliști decid să vorbească alături de campionul nostru, care vine după o vară de vis în acest 2025.

Popovici a cucerit în primă fază la Europenele U-23 de la Samorin două medalii de aur (100 m și 200 m liber) și una de bronz la 50 de metri liber. La scurt timp, David a mers la Mondialele de la Singapore, unde a scris istorie și a devenit campion la 100 și 200 de metri liber.

Acum, românul a devenit fața unui videoclip postat pe conturile de social media ale Jocurilor Olimpice. În cadrul mini-interviului, Popovici vorbește despre Bazinul de la Lia Manoliu, pe care îl cataloghează drept locul său fericit.