Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul - Antena Sport

Home | Înot | David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul

David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 9:35

Comentarii
David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul

David Popovici, pe podium la Campionatele Mondiale de la Singapore / Profimedia

David Popovici și oamenii de la CS Dinamo care se ocupă de pregătirea sa urmează să primească șase milioane de lei, o decizie luată în proiectul Ordonanței de Urgență pentru rectificarea bugetului pe anul 2025. Numele dublului campion mondial de la Singapore apare într-un titlu distinct la Ministerul Afacerilor Interne, cel care are în subordine clubul alb-roșu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înotătorul de 19 ani a cucerit în acest an cinci medalii, dintre care patru de aur, iar acum urmează să fie răsplătit pentru rezultatele sale fabuloase. La capătul a nouă luni din 2025, Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență pentru rectificarea bugetului pe acest an, iar Popovici e și el vizat.

6 milioane de lei pentru David Popovici și staff-ul său

În nota de fundamentare a proiectului de OUG, la secțiunea “Ministerul Afacerilor Interne”, figurează următorul mesaj: “S-au asigurat transferuri între unități ale administrației publice pentru Clubul Dinamo pentru asigurarea condițiilor de pregătire la cele mai bune standarde și pentru asigurarea remunerației sportivului David Popovici și staff-ului tehnic (+6,0 milioane lei)“.

Astfel, sportivul român și cei care se ocupă de el vor primi undeva în jur de 1,2 milioane de euro pentru activitatea lor și pentru continuarea performanței la un nivel cât mai înalt. Vestea vine după ce acum câteva zile Popovici a fost din nou critic la adresa autorităților în ceea ce privește lucrările de modernizare ale bazinului de la Complexul Sportiv “Lia Manoliu”.

Campionul olimpic a câștigat în acest an cinci medalii, după cum urmează:

Reclamă
Reclamă
  • Aur la Mondialele de la Singapore în proba de 100 m liber
  • Aur la Mondialele de la Singapore în proba de 200 m liber
  • Aur la Europenele U-23 de la Samorin în proba de 100 m liber
  • Aur la Europenele U-23 de la Samorin în proba de 200 m liber
  • Bronz la Europenele U-23 de la Samorin în proba de 50 m liber
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Observator
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
12:29
Bogdan Racoviţan, reacţie fermă înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League. Ce echipă din România susţine
12:23
Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul”
11:46
Vești noi despre stadionul lui Dinamo! Când începe demolarea arenei din Ștefan cel Mare
11:42
Jannik Sinner a câştigat China Open. Al treilea trofeu din acest sezon pentru italian
11:03
Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: “Speranţele lor sunt în joc”
11:02
Emblematicul Gael Monfils și-a anunțat retragerea din tenis! Când își va lua “adio” de la sport francezul
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 4 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi 5 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 6 Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: “Eu aleg România!”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”