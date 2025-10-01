David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul - Antena Sport

David Popovici și oamenii de la CS Dinamo care se ocupă de pregătirea sa urmează să primească șase milioane de lei, o decizie luată în proiectul Ordonanței de Urgență pentru rectificarea bugetului pe anul 2025. Numele dublului campion mondial de la Singapore apare într-un titlu distinct la Ministerul Afacerilor Interne, cel care are în subordine clubul alb-roșu.
Înotătorul de 19 ani a cucerit în acest an cinci medalii, dintre care patru de aur, iar acum urmează să fie răsplătit pentru rezultatele sale fabuloase. La capătul a nouă luni din 2025, Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență pentru rectificarea bugetului pe acest an, iar Popovici e și el vizat.
6 milioane de lei pentru David Popovici și staff-ul său
În nota de fundamentare a proiectului de OUG, la secțiunea “Ministerul Afacerilor Interne”, figurează următorul mesaj: “S-au asigurat transferuri între unități ale administrației publice pentru Clubul Dinamo pentru asigurarea condițiilor de pregătire la cele mai bune standarde și pentru asigurarea remunerației sportivului David Popovici și staff-ului tehnic (+6,0 milioane lei)“.
Astfel, sportivul român și cei care se ocupă de el vor primi undeva în jur de 1,2 milioane de euro pentru activitatea lor și pentru continuarea performanței la un nivel cât mai înalt. Vestea vine după ce acum câteva zile Popovici a fost din nou critic la adresa autorităților în ceea ce privește lucrările de modernizare ale bazinului de la Complexul Sportiv “Lia Manoliu”.
Campionul olimpic a câștigat în acest an cinci medalii, după cum urmează:
- Aur la Mondialele de la Singapore în proba de 100 m liber
- Aur la Mondialele de la Singapore în proba de 200 m liber
- Aur la Europenele U-23 de la Samorin în proba de 100 m liber
- Aur la Europenele U-23 de la Samorin în proba de 200 m liber
- Bronz la Europenele U-23 de la Samorin în proba de 50 m liber
