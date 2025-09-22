"Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!" Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic - Antena Sport

David Popovici nu se lasă. A avut un nou mesaj pentru autorităţi, în legătură cu starea bazinului de la complexul Lia Manoliu, acolo unde campionul mondial, european şi olimpic se antrenează iarna.
“Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi. Din căte ştiu eu nu s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul de la Lia Manoliu, cel din interior, care are mare nevoie de renovare.
David Popovici, un nou mesaj pentru autorităţi
Vine iarna, vine balonul, o să vină iar aerul ăla în care am reuşit să fac performanţă, dar sunt absolut convins că dacă aveam condiţiile inclusiv aici la Lia Manoliu de top, sunt convins că mulţi copii ar fi venit”, a spus Popovici.
David Popovici, pe bicicletă la evenimentul “BeActive”
David Popovici a venit cu bicicleta la evenimentul BeActive, organizat de Agenția Națională pentru Sport. El a dezvăluit şi ce a făcut pe 15 septembrie, ziua în care a împinit 21 de ani.
“Ziua mea a arătat foarte simplu, alături de familie şi prietenii apropiaţi, am fost la karting şi apoi o cină. Ce îmi doresc de ziua mea, am tot ce îmi doresc, dar despre ceva material nu contează atât de mult.
Mi s-a părut cel mai potrivit să vin cu bicicleta, decât să vin cu mașina și să caut loc de parcare. (n.r. Ce spun oamenii când te văd prin trafic cu bicicleta?) Nu mă plimb pe cât de mult aș vrea, numai că acum că am revenit în țară o să încerc să mă deplasez cât mai mult cu bicicleta. Oamenii nu zic nimic, pentru că nu mă recunosc, port casca și ochelarii de soare.
(n.r. Când reîncepi antrenamentele?) În două-trei săptămâni, când termin cu toate drumurile pe care le am de făcut. Și după Jocurile Olimpice de anul trecut am stat vreo trei luni, în care mi-am reîncărcat bateriile. Anul ăsta nu o să stau mai puțin, dar abia aștept! Adică a trecut suficient de mult timp încât să mi se facă dor de rutină”, a mai spus Popovici.
