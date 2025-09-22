Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!" Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic - Antena Sport

Home | Înot | “Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!” Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic

“Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!” Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic

Publicat: 22 septembrie 2025, 15:04

Comentarii
Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi! Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic

David Popovici, în timpul unui interviu - Antena Sport

David Popovici nu se lasă. A avut un nou mesaj pentru autorităţi, în legătură cu starea bazinului de la complexul Lia Manoliu, acolo unde campionul mondial, european şi olimpic se antrenează iarna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi. Din căte ştiu eu nu s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul de la Lia Manoliu, cel din interior, care are mare nevoie de renovare.

David Popovici, un nou mesaj pentru autorităţi

Vine iarna, vine balonul, o să vină iar aerul ăla în care am reuşit să fac performanţă, dar sunt absolut convins că dacă aveam condiţiile inclusiv aici la Lia Manoliu de top, sunt convins că mulţi copii ar fi venit”, a spus Popovici.

David Popovici, pe bicicletă la evenimentul “BeActive”

David Popovici a venit cu bicicleta la evenimentul BeActive, organizat de Agenția Națională pentru Sport. El a dezvăluit şi ce a făcut pe 15 septembrie, ziua în care a împinit 21 de ani.

“Ziua mea a arătat foarte simplu, alături de familie şi prietenii apropiaţi, am fost la karting şi apoi o cină. Ce îmi doresc de ziua mea, am tot ce îmi doresc, dar despre ceva material nu contează atât de mult.

Reclamă
Reclamă

Mi s-a părut cel mai potrivit să vin cu bicicleta, decât să vin cu mașina și să caut loc de parcare. (n.r. Ce spun oamenii când te văd prin trafic cu bicicleta?) Nu mă plimb pe cât de mult aș vrea, numai că acum că am revenit în țară o să încerc să mă deplasez cât mai mult cu bicicleta. Oamenii nu zic nimic, pentru că nu mă recunosc, port casca și ochelarii de soare.

(n.r. Când reîncepi antrenamentele?) În două-trei săptămâni, când termin cu toate drumurile pe care le am de făcut. Și după Jocurile Olimpice de anul trecut am stat vreo trei luni, în care mi-am reîncărcat bateriile. Anul ăsta nu o să stau mai puțin, dar abia aștept! Adică a trecut suficient de mult timp încât să mi se facă dor de rutină”, a mai spus Popovici.

Verificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi realeVerificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi reale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Observator
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
14:33
Jose Mourinho vrea să dea lovitura! Karim Benzema e dorit de Benfica
14:10
Simona Halep a semnat un nou contract
13:44
OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta
13:31
EXCLUSIVSimona Halep a anunţat care este următoarea jucătoare din România care poate ajunge în topul tenisului mondial
13:23
Legia Varșovia, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu: “Nu e un secret că FRF e interesată”
12:42
Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi – Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: “Să își vadă de treaba lui”
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 4 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 5 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul 6 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca