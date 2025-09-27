Denis Popescu primeşte mult ajutor din partea telefonului la antrenamente - Antena Sport

Pe campionul european la înot la sub 23 de ani, Denis Popescu, telefonul îl ajută mult la antrenamente. Filmează tot şi vede unde greşeşte. 5 ore pe zi petrece Denis pe telefon.
Pentru campionul de la fluture, Denis Popescu, ziua începe cu sunetul alarmei din telefon.
“Prima dată îmi opresc alarma, e ceva deranjant, o am mereu pe minim şi nu suport să o aud de mai multe ori”, a mărturisit Denis Popescu.
El se foloseşte de telefon şi la antrenamentele pe care le începe de multe ori cu noaptea în cap. Filmează tot.
“Poţi să dai în spate, vezi ce ai greşit, o tehnică, mai corectezi”, a spus Denis Popescu.
Filmuleţele virale de pe reţelele de socializare îl relaxează pe Denis, care are şi o aplicaţie favorită.
“Instagram cu siguranţă! O folosesc cel mai des, am cele mai multe conversaţii cu prietenii, cu fete poate. Şi mă pierd de multe ori prin scrollat, îmi place să văd story-uri. Aşa se spune mai nou, că Facebook-ul e pentru cei mai ‘bătrâni’ (n.r: râde)“, a mai dezvăluit Denis.
Jocurile nu lipsesc din telefonul campionului de la înot.
“Avem o obsesie noi acum, băieţii, prietenii mei, cu un joc. Crash Royal, nu vă jucaţi! (n.r: râde). E ceva super copilăresc. Sper că o să ne treacă obsesia asta“, a mai spus Denis Popescu.
Pentru antrenamente, Denis are nevoie tot timpul şi de puţină muzică.
“Mie îmi place să ascult rap. La sală am unele să mă mai revigoreze, să-mi intru în stare. La antrenamente la fel”, a precizat Denis Popescu.
