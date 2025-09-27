Denis Popescu primeşte mult ajutor din partea telefonului la antrenamente - Antena Sport

Pe campionul european la înot la sub 23 de ani, Denis Popescu, telefonul îl ajută mult la antrenamente. Filmează tot şi vede unde greşeşte. 5 ore pe zi petrece Denis pe telefon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru campionul de la fluture, Denis Popescu, ziua începe cu sunetul alarmei din telefon.

“Prima dată îmi opresc alarma, e ceva deranjant, o am mereu pe minim şi nu suport să o aud de mai multe ori”, a mărturisit Denis Popescu.

El se foloseşte de telefon şi la antrenamentele pe care le începe de multe ori cu noaptea în cap. Filmează tot.

“Poţi să dai în spate, vezi ce ai greşit, o tehnică, mai corectezi”, a spus Denis Popescu.