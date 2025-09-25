Daria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: "O surpriză foarte mare" - Antena Sport

Daria Silişteanu este, la doar 16 ani, vicecampioană mondială la juniori, după medalia obţinută la proba de 100 de metri spate. 1.00:02 e timpul care i-a adus Dariei un record naţional de senioare! O altă performanţă de senzaţie, ţinând cont că recordul precedent era de 1:00:21 şi îi aparţinea Dianei Mocanu! El a rezistat din anul 2000, de la Jocurile Olimpice de la Sydney.
Diana Mocanu şi Kaylee McKeown sunt modelele pe care le are în carieră Daria. Ambele sunt campioane olimpice la proba de spate.
Daria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori
“Are cutia ei şi o ţin în cutia aia. Mă uit din când în când la ea. Nu mi-a venit să cred. A fost o surpriză foarte mare, de când sunt mică mi-am dorit, dar nu m-am gândit niciodată că voi ajunge vicecampioană mondială. Nu mai înotasem acel timp nici la antrenamente. A fost ceva wow pentru mine, nu mi-a venit să cred.
În semifinale, îmi bătusem timpul meu cel mai bun, cu o seară înainte. Mi-am dorit foarte mult să bat acel record al Dianei Mocanu. Am fost foarte fericită că am reuşit asta. Era şi singurul record care mai era în picioare la probele mele de spate şi pe care toată lumea voia să-l bată.
Nu am vorbit niciodată cu Diana Mocanu. Ea este un model pentru mine. Visul oricărui sportiv e să ajungă la Jocurile Olimpice. Calificarea începe cu un an şi jumătate înainte”, a spus Daria Silişteanu, în exclusivitate pentru as.ro.
Cum a ajuns Daria Silişteanu în bazinul de înot
Daria a povestit şi cum a ajuns în înotul de performanţă. Pe lângă medalia menţionată mai sus, ea mai cucerise la FOTE Maribor 2023 medalia de aur la 100 m spate, dar şi cu ştafeta feminină de 4×100 m liber. Ea petrece în fiecare zi cel puţin 5 ore în bazin.
“Nu mai făceam alt sport, nu m-a atras altceva ca înotul. Am vrut să fac judo, am încercat dansuri, ca orice fată. Mi-a plăcut din prima să înot. Veneam să mă bălăcesc, glumeam şi încet, încet am învăţat să înot. La un moment dat, antrenorul îi tot zicea mamei să mă aducă la antrenamente mai des, la grupe mai bune şi mama îi spunea că nu are rost, că Daria nu va face nimic. L-a ascultat până la urmă.
Eram în primii zece, dar nu am fost din prima pe podium, sau pe locul 1. M-au ajutat antrenorii şi cei din familie să ajung unde sunt acum. Cel mai frumos moment a fost la FOTE, dar şi la europenele de atunci. După FOTE, la Europenele de anul trecut.
A fost o atracţie, mai toate fetele antrenate de aceşti doi antrenori facem spate. Mi se pare cel mai bun procedeu, mi se pare uşor. În bazin descoperit e mai greu să înoţi, să ţii linia dreaptă, dar ne adaptăm aşa cum putem, cu ochelari de exterior, cu tot ce trebuie. A fost bine când am plecat de acasă. A fost puţin greu să mă mut. Am fost cu colegii de aici, majoritatea stăteam la cămin”, a mai spus Daria.
