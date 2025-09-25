Daria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: "O surpriză foarte mare" - Antena Sport

Daria Silişteanu este, la doar 16 ani, vicecampioană mondială la juniori, după medalia obţinută la proba de 100 de metri spate. 1.00:02 e timpul care i-a adus Dariei un record naţional de senioare! O altă performanţă de senzaţie, ţinând cont că recordul precedent era de 1:00:21 şi îi aparţinea Dianei Mocanu! El a rezistat din anul 2000, de la Jocurile Olimpice de la Sydney.

Diana Mocanu şi Kaylee McKeown sunt modelele pe care le are în carieră Daria. Ambele sunt campioane olimpice la proba de spate.

Daria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori

“Are cutia ei şi o ţin în cutia aia. Mă uit din când în când la ea. Nu mi-a venit să cred. A fost o surpriză foarte mare, de când sunt mică mi-am dorit, dar nu m-am gândit niciodată că voi ajunge vicecampioană mondială. Nu mai înotasem acel timp nici la antrenamente. A fost ceva wow pentru mine, nu mi-a venit să cred.

În semifinale, îmi bătusem timpul meu cel mai bun, cu o seară înainte. Mi-am dorit foarte mult să bat acel record al Dianei Mocanu. Am fost foarte fericită că am reuşit asta. Era şi singurul record care mai era în picioare la probele mele de spate şi pe care toată lumea voia să-l bată.

Nu am vorbit niciodată cu Diana Mocanu. Ea este un model pentru mine. Visul oricărui sportiv e să ajungă la Jocurile Olimpice. Calificarea începe cu un an şi jumătate înainte”, a spus Daria Silişteanu, în exclusivitate pentru as.ro.