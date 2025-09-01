Noutățile lunii septembrie 2025 în AntenaPLAY - Antena Sport

În luna septembrie, abonații AntenaPLAY se pot bucura de cele mai noi producții: emisiuni fenomen precum Asia Express, cel mai nou show de divertisment al toamnei, The Ticket, super filme, seriale noi, documentare True Crime și transmisiuni sportive de neratat.
Insula Iubirii nu se oprește dupa marea finală. Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate concurenților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla detalii din culise, trăirile favoriților lor după cele 21 de zile departe de parteneri și cum i-a schimbat experiența thailandeză.
Interviurile Insula Iubirii aduc cele mai neașteptate dezvăluiri și cele mai curajoase mărturisiri, doar în AntenaPLAY.
Noutățile lunii septembrie 2025 în AntenaPLAY
Pe 5 septembrie, de la 21:00, fii alături de echipa națională în AntenaPLAY! România își continuă drumul către World Cup 2026. Naţionala lui Mircea Lucescu va disputa în premieră un meci împotriva selecționatei Canadei. Partida de pregătire va avea loc pe Arena Naţională şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Pe 6 septembrie debutează The Ticket, formatul TV în care talentul contează, dar fiecare moment de pe scenă devine spectacol complet, cu emoție și energie, jurizat de Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu.
Noul sezon Asia Express are marea premieră pe 7 septembrie. Nouă perechi de vedete se aventurează pe „Drumul Eroilor” prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, înfruntând provocări extreme și descoperindu-și limitele.
Filme românești și blockbustere
Abonații pot urmări începând cu 1 septembrie comediile Miami Bici 1 & 2 cu Matei Dima și Codin Maticiuc în roluri principale și aventura prietenilor din Investitorii, dar și thriller-ul românesc Boss, disponibil din 20 septembrie.
Pentru pasionații de acțiune și dramă, luna septembrie aduce titluri cu super actori: Last Seen Alive, Angel Has Fallen, Den of Thieves și A Family Man, cu Gerard Buler în rol principal, A Simple Favor cu Blake Lively și Anna Kendrick, toate din 1 septembrie.