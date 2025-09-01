Noutățile lunii septembrie 2025 în AntenaPLAY - Antena Sport

În luna septembrie, abonații AntenaPLAY se pot bucura de cele mai noi producții: emisiuni fenomen precum Asia Express, cel mai nou show de divertisment al toamnei, The Ticket, super filme, seriale noi, documentare True Crime și transmisiuni sportive de neratat.

Insula Iubirii nu se oprește dupa marea finală. Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate concurenților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla detalii din culise, trăirile favoriților lor după cele 21 de zile departe de parteneri și cum i-a schimbat experiența thailandeză.

Interviurile Insula Iubirii aduc cele mai neașteptate dezvăluiri și cele mai curajoase mărturisiri, doar în AntenaPLAY.

Noutățile lunii septembrie 2025 în AntenaPLAY

Pe 5 septembrie, de la 21:00, fii alături de echipa națională în AntenaPLAY! România își continuă drumul către World Cup 2026. Naţionala lui Mircea Lucescu va disputa în premieră un meci împotriva selecționatei Canadei. Partida de pregătire va avea loc pe Arena Naţională şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Pe 6 septembrie debutează The Ticket, formatul TV în care talentul contează, dar fiecare moment de pe scenă devine spectacol complet, cu emoție și energie, jurizat de Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu.