Sezonul 9 al show-ului fenomen Insula Iubirii a ajuns la sfârșit, la capătul unei finale, lider detașat de audiență! - Antena Sport

12 concurenți, care au format 6 cupluri cu finaluri diferite, dar la fel de importante pentru ei și evoluția lor ulterioară. 20 de ispite care au contribuit mai bine la testul dat de perechi și care au demonstrat că sentimentele pot ieși la iveală, lângă oamenii potriviți. 21 de zile, departe de casă, în Thailanda, într-un mediu în care tentațiile au fost mai puternice decât gândurile inițiale. Sezonul 9 Insula Iubirii a ajuns aseară la sfârșit, cu o serie de ceremonii ale focului încărcate de tensiune și surprize. Emisiunea, difuzată la Antena 1, a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.

Marea Finală a fost urmărită cu sufletul la gură, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:40, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 8.4 puncte de rating şi 35.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating şi 17.8% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.5 puncte de rating și 22.8% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.4 puncte de rating și 15.5% cotă de piață. La nivel național, pe locul 1 se afla tot Antena 1 cu 6.2 puncte de rating și 22.3% cotă de piață, față de PRO TV care avea 5 puncte de rating și 18.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:41, peste 1.4 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare deznodământ al poveștilor cuplurilor.

Pe parcursul întregii zile, în intervalul 02:00 – 26:00, Antena 1 a fost lider de audiență cu 2.5 puncte de rating și 24.1% cotă de piață, față de PRO TV care avea 2.2 puncte de rating și 20.8% cotă de piață. În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 6.7 puncte de rating și 30.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea pe locul 2 avea 4.5 puncte de rating și 20.5% cotă de piață.

Față în față cu Radu Vâlcan, cuplurile au avut de luat decizii importante! Marian și Bianca au decis să plece acasă singuri, însă materialul din prezent i-a regăsit împăcați și mai fericiți ca niciodată, după lecțiile preluate din show.

Marius și Maria, singurul cuplu căsătorit, a decis la bonfire să se despartă. Maria l-a refuzat și pe Cătălin, ispita alături de care a petrecut mult timp, însă Marius a decis să înceapă o relație cu Oana Monea. Totuși, lucrurile s-au schimbat, după filmări, iar prezentul i-a regăsit pe Marius și Maria… din nou împreună!