Dezastru pentru Erik Spoelstra: casa antrenorului lui Miami Heat, distrusă de un incendiu - Antena Sport

Casa lui Erik Spoelstra, antrenorul emblematic al echipei Miami Heat din NBA, a fost distrusă de un incendiu violent în noaptea de miercuri spre joi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Associated Press, nimeni nu se afla în casă în momentul izbucnirii incendiului şi nu s-au înregistrat victime. Se desfăşoară o anchetă pentru a determina cauzele incendiului.

Casa lui Erik Spoelstra a ars

Alarma a fost dată în jurul orei 4:30 dimineaţa, când Spoelstra se afla la bordul unui avion care ducea echipa Miami Heat înapoi în Florida, după înfrângerea suferită pe terenul echipei Denver Nuggets (122-112).

Spoelstra a ajuns la faţa locului când incendiul încă îi distrugea casa şi a asistat şocat la dispariţia locuinţei sale. Imaginile îl arată stând în picioare în faţa flăcărilor.

La mai mult de trei ore după sosirea primelor maşini ale pompierilor, fumul încă se ridica deasupra proprietăţii. În momentul de vârf al incendiului, flăcările ajungeau „la înălţimea copacilor”, potrivit presei americane. Incendiul a fost în cele din urmă stins complet în jurul orei 8 dimineaţa.