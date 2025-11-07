Dezastru pentru Erik Spoelstra: casa antrenorului lui Miami Heat, distrusă de un incendiu - Antena Sport

Închide meniul
Dezastru pentru Erik Spoelstra: casa antrenorului lui Miami Heat, distrusă de un incendiu

Dezastru pentru Erik Spoelstra: casa antrenorului lui Miami Heat, distrusă de un incendiu

Dezastru pentru Erik Spoelstra: casa antrenorului lui Miami Heat, distrusă de un incendiu

Publicat: 7 noiembrie 2025, 8:59

Dezastru pentru Erik Spoelstra: casa antrenorului lui Miami Heat, distrusă de un incendiu

Casa lui Erik Spoelstra a ars - Profimedia Images

Casa lui Erik Spoelstra, antrenorul emblematic al echipei Miami Heat din NBA, a fost distrusă de un incendiu violent în noaptea de miercuri spre joi.

Potrivit Associated Press, nimeni nu se afla în casă în momentul izbucnirii incendiului şi nu s-au înregistrat victime. Se desfăşoară o anchetă pentru a determina cauzele incendiului.

Casa lui Erik Spoelstra a ars

Alarma a fost dată în jurul orei 4:30 dimineaţa, când Spoelstra se afla la bordul unui avion care ducea echipa Miami Heat înapoi în Florida, după înfrângerea suferită pe terenul echipei Denver Nuggets (122-112).

Spoelstra a ajuns la faţa locului când incendiul încă îi distrugea casa şi a asistat şocat la dispariţia locuinţei sale. Imaginile îl arată stând în picioare în faţa flăcărilor.

La mai mult de trei ore după sosirea primelor maşini ale pompierilor, fumul încă se ridica deasupra proprietăţii. În momentul de vârf al incendiului, flăcările ajungeau „la înălţimea copacilor”, potrivit presei americane. Incendiul a fost în cele din urmă stins complet în jurul orei 8 dimineaţa.

Spoelstra ar urma să fie prezent la următorul meci al echipei Heat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe teren propriu, împotriva Charlotte Hornets. La două săptămâni după începerea sezonului regulat, Miami ocupă locul 9 în Conferinţa Est, cu un bilanţ de patru victorii şi patru înfrângeri.

Antrenor principal al echipei Miami din 2008, după ce a început să lucreze pentru franciză ca asistent video în 1997, Spoelstra a semnat în 2024 cel mai mare contract din istoria sportului american pentru un antrenor (120 de milioane de dolari, 104 milioane de euro, pe o perioadă de opt ani).

