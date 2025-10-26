Phoenix Suns - Denver Nuggets 111-133. Prima victorie a sezonului pentru echipa lui Jokic. Starul, triple double - Antena Sport

Închide meniul
Phoenix Suns - Denver Nuggets 111-133. Prima victorie a sezonului pentru echipa lui Jokic. Starul, triple double

Home | NBA | Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-133. Prima victorie a sezonului pentru echipa lui Jokic. Starul, triple double
Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-133. Prima victorie a sezonului pentru echipa lui Jokic. Starul, triple double

Publicat: 26 octombrie 2025, 8:44

Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-133. Prima victorie a sezonului pentru echipa lui Jokic. Starul, triple double

Nikola Jokic în Phoenix Suns - Denver Nuggets / captura AntenaPLAY

Denver a obţinut prima victorie în actualul sezon, într-un meci terminat de Nikola Jokic cu al 166-lea triple double din carieră: 14 puncte, 15 pase decisive, 14 recuperari. Şi mai impresionant este că a fost pentru a 69-a oară în carieră când a ajuns la statistica de triple double înainte de startul sfertului patru. Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-133 s-a văzut în direct în AntenaPLAY.

Toţi titularii lui Nuggets au marcat peste 14 puncte, principalul realizator fiind Jamal Murray, cu 23. El a oferit şi un cos de senzaţie în ultima secundă a sfertului doi, când a înscris din propriul teren. Părea să fie faza meciului, dar Jokic şi Gordon au avut o altă idee şi acesta din urmă a finalizat un lob al “Jokerului” cu un alley-oop la 360 grade, lăsând asistenţa în stare de uluire.

Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-133

Pentru Suns, Devin Booker a terminat cu 31 puncte, însă nu a fost suficient, echipa din Phoenix fiind condusă în permanenţă şi ajungând acum la un bilanţ de 1-2.

De notat că si Rocky, mascota lui Nuggets, a înscris pe spate de la mijlocul terenului, într-unul dintre timeout-uri, din doar trei încercări.

NBA şi NHL se văd exclusiv în România în AntenaPLAY.

