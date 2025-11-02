Sacramento - Milwaukee 135-133. Revenire spectaculoasă! LaVine, 31 de puncte - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 2 noiembrie 2025, 9:47

Zach LaVine - Profimedia Images

Bucks a pierdut pentru prima oară pe teren propriu în noul sezon, deşi a condus la 15 puncte în prima jumătate şi a pus 47 puncte pe tabelă în primul sfert al duelului cu Sacramento Kings, transmis exclusiv în AntenaPLAY.

Cu 31 puncte de la LaVine, 29 de la DeRozan şi câte 24 aduse de Sabonis şi Schroder, Kings a întors spectaculos şi a oprit o serie de trei înfrângeri, câştigand pentru a două oară în actualul sezon.

Sacramento – Milwaukee 135-133

Revenit după ce nu a jucat din cauza unei accidentari în meciul de joi cu Golden State, Gianis Antetokoumpo a terminat cu 26 puncte şi 11 recuperări. A fost pentru prima oarî în actualul sezon când cel mai bun marcator al ligii nu a oferit echipei măcar 30 puncte.

Bucks rămân printre favoriţii Estului într-un sezon în care raportul de forţe pare a fi înclinat clar în favoarea Conferinţei de Vest, acolo unde Sacramento nu a prins playoff-ul decât o singură dată în ultimii 19 ani.

