Victor Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs spre o nouă victorie. Cele mai importante rezultate ale nopții - Antena Sport

San Antonio Spurs, cu vedeta Victor Wembanyama din nou în mare formă, a obţinut a treia victorie în tot atâtea meciuri disputate în noul sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunându-se duminică pe propriul teren, cu 118-107, în faţa lui Brooklyn Nets.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cursul serii în care Spurs s-au impus pe parchetul din Frost Bank Center, a fost adus un omagiu lui Gregg Popovich (76 ani), antrenorul istoric al francizei, informează AFP.

Cele mai importante performanțe ale nopții din NBA

La primul meci pe teren propriu din acest sezon, texanii şi-au încântat publicul, mizând pe starul francez Victor Wembanyama, autor a 31 de puncte, 14 recuperări şi 4 pase decisive. În ciuda celor 40 de puncte înscrise de Cam Thomas (Nets), San Antonio şi-a continuat parcursul fără greşeală din acest debut de sezon, trei meciuri, trei victorii, potrivit agerpres.ro.

Meciul a fost marcat şi de un omagiu adus lui Gregg Popovich, câştigător a cinci titluri de campion în NBA în cariera sa şi antrenorul istoric al lui Spurs, victima unui AVC în noiembrie şi care a lăsat în cursul sezonului trecut comanda echipei lui Mitch Johnson.