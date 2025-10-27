Victor Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs spre o nouă victorie. Cele mai importante rezultate ale nopții - Antena Sport

San Antonio Spurs, cu vedeta Victor Wembanyama din nou în mare formă, a obţinut a treia victorie în tot atâtea meciuri disputate în noul sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunându-se duminică pe propriul teren, cu 118-107, în faţa lui Brooklyn Nets.
În cursul serii în care Spurs s-au impus pe parchetul din Frost Bank Center, a fost adus un omagiu lui Gregg Popovich (76 ani), antrenorul istoric al francizei, informează AFP.
Cele mai importante performanțe ale nopții din NBA
La primul meci pe teren propriu din acest sezon, texanii şi-au încântat publicul, mizând pe starul francez Victor Wembanyama, autor a 31 de puncte, 14 recuperări şi 4 pase decisive. În ciuda celor 40 de puncte înscrise de Cam Thomas (Nets), San Antonio şi-a continuat parcursul fără greşeală din acest debut de sezon, trei meciuri, trei victorii, potrivit agerpres.ro.
Meciul a fost marcat şi de un omagiu adus lui Gregg Popovich, câştigător a cinci titluri de campion în NBA în cariera sa şi antrenorul istoric al lui Spurs, victima unui AVC în noiembrie şi care a lăsat în cursul sezonului trecut comanda echipei lui Mitch Johnson.
mood. pic.twitter.com/HB5ogocPQw
— San Antonio Spurs (@spurs) October 26, 2025
În alt meci disputat duminică pe continentul american, Detroit Pistons a învins-o pe Boston Celtics, scor 119-113. În partida disputată exclusiv în AntenaPLAY, Jaylen Brown a marcat 41 de puncte, însă prestația sa nu a fost de ajuns pentru a ajuta franciza din Massachusetts să obțină victoria.
Din cealaltă tabără, cel mai bun marcator a fost Cade Cunningham, cu 25 de puncte. În evidență au ieșit și Jalen Duren și Jalen Duren, care au înregistrat un double-double.
În California, unde Sacramento Kings a dat peste Los Angeles Lakers, Austin Reaves a ieșit la rampă pentru franciza galben-violet, în absența starurilor Luka Doncic și LeBron James. Shooting guard-ul echipei lui J.J. Redick a marcat 51 de puncte și și-a condus echipa spre o victorie cu scorul de 127-120.
Austin Reaves went OFF tonight 🤯
51 POINTS (career-high)
11 REBOUNDS
9 ASSISTS
6 TRIPLES
W
He is the FIFTH @Lakers player this century to score 50+ POINTS in a game ‼️ pic.twitter.com/XvER3NqImq
— NBA (@NBA) October 27, 2025
