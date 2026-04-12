Anze Kopitar, discurs emoționant după Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 0-1: “Vă mulțumesc din tot sufletul”

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 13:00

Anze Kopitar / Getty Images

Los Angeles Kings a câștigat ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon regulat. Formația din California a învins-o pe Edmonton Oilers, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Artemi Panarin, în prima repriză.

Los Angeles încă nu și-a asigurat prezența în play-off, ultimele trei meciuri urmând să se dispute în deplasare, la Seattle, Vancouver și Calgary. Din acest motiv, Anze Kopitar, căpitanul lui Kings, a luat cuvântul la finalul meciului care a fost LIVE în AntenaPLAY.

Anze Kopitar și-a luat, pentru moment, rămas bun de la fanii lui Los Angeles Kings

Anze Kopitar a anunțat încă de la începutul acestui sezon că se va retrage din activitate în momentul în care Los Angeles își va încheia și ea sezonul. Cu semnul de întrebare în ceea ce privește prezența în play-off, slovenul de 38 de ani le-a mulțumit fanilor prezenți pe Crypto.com Arena pentru cei 20 de ani de susținere de care a avut parte și le-a promis că echipa va dat totul în ultimele trei meciuri pentru a ajunge în play-off.

“În primul rând, în numele jucătorilor, a echipei și a întregii organizații că ne-ați susținut în vremuri bune și în vremuri grele. Mereu ați fost aici și vă mulțumim. În al doilea rând, vom da totul pentru a mai avea câteva meciuri acasă, în play-off.

Vă mulțumesc din tot sufletul. Aici a fost casa mea în ultimii 20 de ani. Mulțumesc organizației, coechipierilor și antrenorilor pe care i-am avut întreaga carieră”, a spus Anze Kopitar, pe gheață, după Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 0-1.

Anze Kopitar este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria lui Los Angeles Kings, petrecând toți cei 20 de ani din NHL la echipa din California. El a ridicat de două ori Cupa Stanley în cariera sa, în 2012 și 2014.

Cu trei meciuri rămase de disputat din sezonul regulat, Los Angeles Kings are 87 de puncte și se află pe al doilea loc de wildcard. Echipa din California se bate pentru acest ultim loc cu San Jose, Winnipeg și Nashville, dar pericolul real vine de la Predators, echipă care are 86 de puncte, dar și un meci în plus disputat față de Kings, în timp ce Jets și Sharks au nevoie de adevărate minuni pentru a termina pe loc de play-off, în condițiile în care au câte 82 de puncte.

Hocheiul din NHL continuă duminică seară, cu duelul dintre Pittsburgh Penguins și Washington Capitals, care va începe la ora 22:00, LIVE în AntenaPLAY.

