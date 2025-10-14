Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni - Antena Sport

Închide meniul
Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni
Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni

Publicat: 14 octombrie 2025, 14:42

Florida Panthers - Philadelphia Flyers / Contul de X @FlaPanthers

Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a suferit prima sa înfrângere din actualul sezon al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), 2-5 în deplasare cu Philadelphia Flyers, într-un meci jucat luni.

“Panterele” au câştigat primele trei meciuri ale stagiunii, inclusiv unul cu Flyers, săptămâna trecută.

Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului

Sean Couturier a reuşit două goluri şi două pase decisive pentru învingători, la prima victorie pentru Flyers sub comanda antrenorului Rick Tocchet.

Minnesota Wild a avut nevoit de şuturile de departajare pentru a câştiga acasă cu Los Angeles Kings, scor 4-3. Gazdele au condus cu 3-0 în repriza a treia, prin golurile marcate de Jared Spurgeon, Kiril Kaprizov şi Matt Boldy, dar au fost egalate, victoria fiind adusă de Marco Rossi.

Rezultatele înregistrate luni în NHL:

  • Buffalo Sabres – Colorado Avalanche 1-3
  • Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 3-4
  • New York Islanders – Winnipeg Jets 2-5
  • Ottawa Senators – Nashville Predators 1-4
  • Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings 2-3
  • Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils 2-3
  • Philadelphia Flyers – Florida Panthers 5-2
  • Vancouver Canucks – St Louis Blues 2-5
  • Minnestota Wild – Los Angeles Kings 4-3, după şuturile de departajare
  • Chicago Blackhawks – Utah Mammoth 3-1
