Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni - Antena Sport

Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a suferit prima sa înfrângere din actualul sezon al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), 2-5 în deplasare cu Philadelphia Flyers, într-un meci jucat luni.

“Panterele” au câştigat primele trei meciuri ale stagiunii, inclusiv unul cu Flyers, săptămâna trecută.

Sean Couturier a reuşit două goluri şi două pase decisive pentru învingători, la prima victorie pentru Flyers sub comanda antrenorului Rick Tocchet.

Minnesota Wild a avut nevoit de şuturile de departajare pentru a câştiga acasă cu Los Angeles Kings, scor 4-3. Gazdele au condus cu 3-0 în repriza a treia, prin golurile marcate de Jared Spurgeon, Kiril Kaprizov şi Matt Boldy, dar au fost egalate, victoria fiind adusă de Marco Rossi.