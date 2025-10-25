Colorado Avalanche - Boston Bruins LIVE VIDEO (22:00). Bruins caută să îşi ia revanşa - Antena Sport

Meciul dintre Colorado Avalanche şi Boston Bruins din TD Garden va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, LIVE în AntenaPLAY. Acesta va fi al doilea şi ultimul duel dintre cele două echipe din acest sezon.

După acest meci, Colorado Avalanche se va îndrepta către Newark. Duminică, de la ora 19:00, va avea loc meciul dintre Avs şi New Jersey Devils, de asemenea transmis LIVE în AntenaPLAY.

Colorado Avalanche – Boston Bruins LIVE VIDEO

Colorado Avalanche şi Boston Bruins s-au întâlnit la Denver pe 18 octombrie. Atunci, Avs s-au impus cu 4-1. Nathan MacKinnon cu o dublă, Josh Manson şi Martin Necas au marcat pentru Colorado, în timp ce Boston, care a deschis scorul în acel meci, a marcat prin John Beecher.

Cum cele două echipe fac parte din conferinţe diferite, se vor întâlni doar de două ori în sezonul regulat, motiv pentru care meciul din TD Garden va fi ultimul din acest sezon dintre cele două. Bruins şi Avalanche se mai pot întâlni doar în finala Cupei Stanley.

Imediat după acest meci, Colorado va merge în Newark, pentru meciul cu New Jersey Devils. New Jersey nu joacă astăzi şi are o zi liberă după victoria de pe teren propriu în faţa lui San Jose Sharks, scor 3-1.