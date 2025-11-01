Detroit Red Wings - Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte - Antena Sport

Anaheim Ducks a revenit acasă cu o victorie, în faţa celor de la Detroit Red Wings. Formaţia din California a jucat în deplasare în ultimele cinci meciuri. În urma succesului cu 5-2 în faţa lui Detroit, Anaheim are patru victorii în ultimele cinci meciuri.

După mai puţin de cinci minute de joc, Troy Terry a deschis scorul, în timp ce “răţuştele” erau în inferioritate numerică. El a scăpat singur cu portarul şi l-a învins pe portarul Gibson.

Detroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5

Lucas Raymond a restabilit egalitatea în trei minute şi jumătate mai târziu, dar Anaheim a revenit în avantaj după 12 minute, prin Leo Carlsson.

După aproape cinci minute de joc din repriza secundă, Seider a trimis pucul în poartă, dar Detroit nu a restabilit egalitatea, deoarece arbitrii au stabilit că jucătorul lui Red Wings a trimis intenţionat pucul în poartă cu patina. Un minut şi jumătate mai târziu, McTavish a dus scorul la 3-1, marcând cel mai frumos gol al partidei.

Speranţele lui Detroit au revenit cu cinci minute înainte de finalul reprizei secunde, după ce DeBrincat a marcat, după un powerplay, dar acesta s-a dovedit a fi ultimul gol marcat de oaspeţi.