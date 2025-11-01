Detroit Red Wings - Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte - Antena Sport

Anaheim Ducks a revenit acasă cu o victorie, în faţa celor de la Detroit Red Wings. Formaţia din California a jucat în deplasare în ultimele cinci meciuri. În urma succesului cu 5-2 în faţa lui Detroit, Anaheim are patru victorii în ultimele cinci meciuri.
După mai puţin de cinci minute de joc, Troy Terry a deschis scorul, în timp ce “răţuştele” erau în inferioritate numerică. El a scăpat singur cu portarul şi l-a învins pe portarul Gibson.
Detroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5
Lucas Raymond a restabilit egalitatea în trei minute şi jumătate mai târziu, dar Anaheim a revenit în avantaj după 12 minute, prin Leo Carlsson.
După aproape cinci minute de joc din repriza secundă, Seider a trimis pucul în poartă, dar Detroit nu a restabilit egalitatea, deoarece arbitrii au stabilit că jucătorul lui Red Wings a trimis intenţionat pucul în poartă cu patina. Un minut şi jumătate mai târziu, McTavish a dus scorul la 3-1, marcând cel mai frumos gol al partidei.
Speranţele lui Detroit au revenit cu cinci minute înainte de finalul reprizei secunde, după ce DeBrincat a marcat, după un powerplay, dar acesta s-a dovedit a fi ultimul gol marcat de oaspeţi.
În debutul reprizei a treia, Kreider a trimis pucul după linia porţii, dar portarul Gibson a mutat poarta, în timp ce pucul era în aer. După ce au urmărit mai multe reluări, arbitrii au decis să valideze golul.
Scorul final a fost stabilit de omul care a şi deschis scorul, Troy Terry, care a marcat cu poarta goală, cu două minute şi jumătate înainte de final. Leo Carlsson şi-a trecut în cont un gol şi trei assisturi în acest meci, ajungând la a cincea partidă la rând cu punct. În aceată perioadă, el a înscris de trei ori şi a pasat decisiv de alte şase ori.
Not sure who needs to hear this but Leo Carlsson has 15 points in 10 games this season. 👀
Still only 20 years old. pic.twitter.com/OJHEZA4kAE
— NHL (@NHL) November 1, 2025
În urma acestui succes, Anaheim Ducks a urcat pe locul 3 în Divizia Pacific, cu 13 puncte în 10 meciuri. De partea celaltă, Detroit Red Wings rămâne pe locul 2 în Divizia Atlantic, cu 16 puncte, la egalitate cu liderul Montreal Canadiens.
Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 19:00, va avea loc meciul dintre Carolina Hurricanes şi Boston Bruins.
