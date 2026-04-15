“Nu ştiu ce se va întâmpla” Alex Ovechkin, anunţ despre viitorul său: “Sper că nu este ultimul meu meci”

Washington Capitals şi-a încheiat sezonul pe terenul lui Columbus Blue Jackets, acolo unde echipa lui Spencer Carbery s-a impus cu 2-1. După victoria de marţi dimineaţă a lui Philadelphia Flyers, la loviturile de departajare, cu Carolina Hurricanes, echipa din Pennsylvania şi-a asigurat locul în play-off, în timp ce Washington şi Columbus, care sperau la un pas greşit, au jucat noapte trecută doar pentru palmares.
Alex Ovechkin, căpitanul lui Caps, căruia îi expiră contractul la finalul acestui sezon cu Washington, nu a luat încă o decizie asupra viitorului său. În luna septembrie, el va împlini 41 de ani şi abia la vară va lua o decizie.
Alex Ovechkin, după Washington Capitals – Columbus Blue Jackets 2-1: “Nu ştiu ce se va întâmpla”
În cazul în care nu va semna un nou contract cu Washington, meciul cu Columbus Blue Jackets va rămâne ultimul meci din cariera rusului. Ar fi un meci cu adevărat special, mai ales că el a debutat în NHL tot împotriva lui Columbus, pe 5 octombrie 2005.
La finalul meciului din Ohio, în care fanii i-au scandat numele şi i-au cerut să mai joace un sezon, Ovechkin a dezvăluit că nu ştie în acest moment ce se va întâmpla, dar speră ca acest meci să nu fie ultimul din cariera sa:
“Sper că nu este ultimul meu meci. Nu ştiu ce se va întâmpla. Vom vedea.
Sezonul s-a încheiat. Evident, nu voiai să se încheie aşa, dar avem de învăţat, mai ales cei mai tineri. E vina noastră. Ce s-a întâmplat cu o seară înainte (n.r. victoria lui Philadelphia cu Carolina) nu ne-a ajutat nici pe noi, nici pe Columbus.
Nu ştiu ce se va întâmpla (n.r. legat de viitorul său). A fost foarte frumos că au venit fani din D.C. până aici să vadă meciul. I-am auzit aplaudând şi strigând “Încă un an”. E important, e un semn de respect, aşa că le mulţumesc pentru susţinere”, a declarat Alex Ovechkin, potrivit nhl.com.
