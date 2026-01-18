Tampa Bay Lightning - Dallas Stars se joacă ACUM. Reeditarea finalei din 2020 - Antena Sport

Închide meniul
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars se joacă ACUM. Reeditarea finalei din 2020
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars se joacă ACUM. Reeditarea finalei din 2020

Andrei Nicolae Publicat: 18 ianuarie 2026, 22:37

Jucătorii lui Tampa Bay Lightning, în timpul unui meci / Profimedia

Acțiunea din NHL continuă pe AntenaPLAY cu cel de-al doilea meci transmis în acest weekend pe platformă. Dallas Stars dă piept cu Tampa Bay Lightning într-un duel care oferă reeditarea finalei Cupei Stanley din anul 2020, atunci când formația din Florida s-a impus cu 4-2.

Meciul dintre cele două formații se vede pe AntenaPLAY începând cu ora 21:00. Duelul va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Tampa Bay Lightning – Dallas Stars LIVE VIDEO

Update: Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 2-1! Brandon Hagel a profitat de o eroare a celor de la Dallas Stars şi a adus-o în avantaj pe Tampa Bay

Update: Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 1-1! Dominic James a egalat la primul şut pe poartă pentru Tampa Bay. Şut perfect, la colţul scurt, al lui James, după un contraatac foarte bun pentru Tampa Bay

Update: Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 0-1! Oskar Bäck a deschis scorul. El a introdus pucul în poarta goală

Update 21:10: A început meciul!

Înainte de meciul de pe American Airlines Center, din Texas, Dallas Stars se află pe locul secund în Conferința de Vest, cu 63 de puncte adunate după 48 de meciuri. De cealaltă parte, Tampa Bay Lightning e și ea în top în cealaltă conferință, tot pe poziția secundă, cu 62 de puncte după 46 de partide disputate.

Partida e una cu atât mai interesantă ținând cont că oferă reeditarea ultimului act din 2020, atunci când Tampa Bay a avut câștig de cauză. Acela a fost al doilea titlu câștigat de franciza din Florida, care avea să mai ridice Cupa Stanley și în anul următor după o finală cu Montreal Canadians. De altfel, Tampa Bay a mai jucat și în finala din 2022, dar a pierdut contra celor de la Colorado Avalanche.

În primul meci disputat în acest sezon, Lightning s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Stars după prelungiri grație unei reușite a lui Anthony Cirelli.

