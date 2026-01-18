Tampa Bay Lightning - Dallas Stars se joacă ACUM. Reeditarea finalei din 2020 - Antena Sport

Acțiunea din NHL continuă pe AntenaPLAY cu cel de-al doilea meci transmis în acest weekend pe platformă. Dallas Stars dă piept cu Tampa Bay Lightning într-un duel care oferă reeditarea finalei Cupei Stanley din anul 2020, atunci când formația din Florida s-a impus cu 4-2.

Meciul dintre cele două formații se vede pe AntenaPLAY începând cu ora 21:00. Duelul va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Tampa Bay Lightning – Dallas Stars LIVE VIDEO

Update: Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 2-1! Brandon Hagel a profitat de o eroare a celor de la Dallas Stars şi a adus-o în avantaj pe Tampa Bay

Update: Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 1-1! Dominic James a egalat la primul şut pe poartă pentru Tampa Bay. Şut perfect, la colţul scurt, al lui James, după un contraatac foarte bun pentru Tampa Bay

Update: Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 0-1! Oskar Bäck a deschis scorul. El a introdus pucul în poarta goală