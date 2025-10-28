Închide meniul
Copiii care au susținut naționala feminină au avut parte de o surpriză din partea mascotei Ronny - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Copiii care au susținut naționala feminină au avut parte de o surpriză din partea mascotei Ronny
Video

Copiii care au susținut naționala feminină au avut parte de o surpriză din partea mascotei Ronny

Publicat: 28 octombrie 2025, 20:52

Comentarii

Mascota Ronny/ AntenaSport

Mini-mascotele Ronny au ajuns în casele fanilor. Ciobănescul carpatin le-a oferit personal păpușile celor mai mici fani la amicalul naționalei de fotbal feminin cu Ucraina.  

Copiii care au susținut naționala feminină la Chiajna au avut parte de o surpriză din partea lui Ronny. Ciobănescul carpatin a împărțit mini-mascotele Ronny la intrarea în arenă.

De păpuși s-au bucurat și fetițele de la Școala Gimnazială Coroteni, din comuna Slobozia Bradu, din Vrancea. Ele au ajuns la meci împreună cu profesoara de sport. 

„Plăcerea a fost atât a lor, cât și a mea. Chiar dacă e vacanță și ar fi trebuit să stau acasă, asta mi-am dorit și asta fac”, a spus profesoara de sport. 

„(De ce îți place fotbalul?) Pentru că este foarte interesant. (Joci și tu?) Da”, a spus o fană. 

Familiile jucătoarelor au dat tonul galeriei și la amicalul cu Ucraina. „(De ce ați venit voi astăzi aici?) Ca să o vedem pe mami. (Cine e mami?) Antrenoarea”, a spus unul dintre copiii prezenți la amicalul naționalei feminine. 

Comentarii


1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
