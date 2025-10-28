Copiii care au susținut naționala feminină au avut parte de o surpriză din partea mascotei Ronny - Antena Sport

Mini-mascotele Ronny au ajuns în casele fanilor. Ciobănescul carpatin le-a oferit personal păpușile celor mai mici fani la amicalul naționalei de fotbal feminin cu Ucraina.
Copiii care au susținut naționala feminină la Chiajna au avut parte de o surpriză din partea lui Ronny. Ciobănescul carpatin a împărțit mini-mascotele Ronny la intrarea în arenă.
De păpuși s-au bucurat și fetițele de la Școala Gimnazială Coroteni, din comuna Slobozia Bradu, din Vrancea. Ele au ajuns la meci împreună cu profesoara de sport.
„Plăcerea a fost atât a lor, cât și a mea. Chiar dacă e vacanță și ar fi trebuit să stau acasă, asta mi-am dorit și asta fac”, a spus profesoara de sport.
„(De ce îți place fotbalul?) Pentru că este foarte interesant. (Joci și tu?) Da”, a spus o fană.
Familiile jucătoarelor au dat tonul galeriei și la amicalul cu Ucraina. „(De ce ați venit voi astăzi aici?) Ca să o vedem pe mami. (Cine e mami?) Antrenoarea”, a spus unul dintre copiii prezenți la amicalul naționalei feminine.
