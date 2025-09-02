Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă - Antena Sport

Închide meniul
Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă

Home | Suporter.as.ro | Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă
Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă

Publicat: 2 septembrie 2025, 21:20

Puştii din naţionala sub 16 ani au grijă mereu să fie fresh. Ei mănâncă sănătos ca să pună în teren toată energia pentru România!

La 16 ani, puştii din naţională au tot timpul grijă la ce pun în farfurie. Selecţionerul îi îndrumă.

Au un material pe care trebuie să îl respecte, legat de alimentaţie, ca să fie în forma cea mai bună”, a declarat selecţionerul naţionalei U16, Alexandru Ciobanu.

Alexandru Mihai Iovan: Da, sunt ceea ce mănânc, pentru mine contează foarte mult alimentaţia, mă ajută la refacere şi să pun muşchi pe mine

Matei Pădure: Mâncarea sănătoasă mă şi ajută să joc la un nivel înalt

Mâncarea îi ajută pe juniori să fie mereu fresh pe teren.

Darius Roşiu: Când aud fresh, mă gândesc la portocale… îmi place să beau fresh de portocale

Reporter: La ce te gândeşti când auzi Fresh?

Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lunăBătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
Alexandru Ciobanu, selecţioner România U16: Cafeaua de dimineaţă şi familia mea

Cu energie, cu prospeţime, puştii îşi arată pe teren dragostea pentru tricoul României.

Alexandru Mihai Iovan: Să ieşi cu sânge şi să îţi faci mândri suporterii

Darius Roşiu: Atunci când intrăm pe teren şi încep toţi să ne susţină şi să urle la noi, să ne ajute

