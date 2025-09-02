Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă - Antena Sport

Puştii din naţionala sub 16 ani au grijă mereu să fie fresh. Ei mănâncă sănătos ca să pună în teren toată energia pentru România!
La 16 ani, puştii din naţională au tot timpul grijă la ce pun în farfurie. Selecţionerul îi îndrumă.
“Au un material pe care trebuie să îl respecte, legat de alimentaţie, ca să fie în forma cea mai bună”, a declarat selecţionerul naţionalei U16, Alexandru Ciobanu.
Alexandru Mihai Iovan: Da, sunt ceea ce mănânc, pentru mine contează foarte mult alimentaţia, mă ajută la refacere şi să pun muşchi pe mine
Matei Pădure: Mâncarea sănătoasă mă şi ajută să joc la un nivel înalt
Mâncarea îi ajută pe juniori să fie mereu fresh pe teren.
Darius Roşiu: Când aud fresh, mă gândesc la portocale… îmi place să beau fresh de portocale
Reporter: La ce te gândeşti când auzi Fresh?