Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România - Austria - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria
Video

Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria

Publicat: 6 octombrie 2025, 21:01

Comentarii

Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, să le dea energie la duelul de foc cu Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Avem nevoie de voi să ne împingeţi spre victorie”, le cer Tănase şi Birligea suporterilor.

30 de mii de bilete s-au dat pentru bătalia cu Austria, iar jucătorii naţionalei aşteaptă un stadion plin, duminică seară.

“Avem mare nevoie să ne susţineţi şi să ne împingeţi spre victorie”

“Vă promitem că vom da totul pentru această calificare pe care ne-o dorim cu toţii”

Reclamă
Reclamă

“Împreună cu voi mergem la victorie”

Ianis Hagi, Răzvan Marin, Tănase sau Bîrligea au mare nevoie de energia fanilor, ca să învingă Austria.

“Trebuie să îi batem, cu gândul acesta intrăm pe teren”

Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să pleceVieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Reclamă

“Sperăm să luăm cele 3 puncte”

“O să dăm totul pe teren”

O victorie cu Austria aduce naţionala mai aproape de locul 2 în grupa de calificare la mondial.

Care este cel mai mare vis pe care îl ai cu naţionala României?

“Să ajungem la mondial şi să facem cât mai bine”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Observator
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
20:44
Mihai Stoica surprinde! Cine este cea mai bună echipă de până acum din Liga 1
20:30
LIVE SCOREFC Botoșani – UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider
19:34
Oțelul Galați – Metaloglobus 4-0. Gălățenii se apropie de zona de play-off
19:18
FCU Craiova, reacţie imediată după accidentarea horror a lui Samuel Asamoah: “I-a afectat măduva spinării”
19:09
Gigi Becali anunţă o lovitură de proporţii la FCSB: “Are fizic de fotbalist şi tupeu”
18:57
Singurul lucru de care mai depinde transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”