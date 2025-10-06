Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România - Austria - Antena Sport

Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, să le dea energie la duelul de foc cu Austria.
“Avem nevoie de voi să ne împingeţi spre victorie”, le cer Tănase şi Birligea suporterilor.
30 de mii de bilete s-au dat pentru bătalia cu Austria, iar jucătorii naţionalei aşteaptă un stadion plin, duminică seară.
“Avem mare nevoie să ne susţineţi şi să ne împingeţi spre victorie”
“Vă promitem că vom da totul pentru această calificare pe care ne-o dorim cu toţii”
“Împreună cu voi mergem la victorie”
Ianis Hagi, Răzvan Marin, Tănase sau Bîrligea au mare nevoie de energia fanilor, ca să învingă Austria.
“Trebuie să îi batem, cu gândul acesta intrăm pe teren”
“Sperăm să luăm cele 3 puncte”
“O să dăm totul pe teren”
O victorie cu Austria aduce naţionala mai aproape de locul 2 în grupa de calificare la mondial.
Care este cel mai mare vis pe care îl ai cu naţionala României?
“Să ajungem la mondial şi să facem cât mai bine”
- Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren
- Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal
- Start în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal
- „Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România
- „Ești ceea ce mănânci”, e sloganul pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu