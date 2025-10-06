Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România - Austria - Antena Sport

Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, să le dea energie la duelul de foc cu Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Avem nevoie de voi să ne împingeţi spre victorie”, le cer Tănase şi Birligea suporterilor.

30 de mii de bilete s-au dat pentru bătalia cu Austria, iar jucătorii naţionalei aşteaptă un stadion plin, duminică seară.

“Avem mare nevoie să ne susţineţi şi să ne împingeţi spre victorie”

“Vă promitem că vom da totul pentru această calificare pe care ne-o dorim cu toţii”