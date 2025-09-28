Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, învinși din primul tur la China Smash. "Bernie" joacă la simplu la 14:45 - Antena Sport

Românii își încep de astăzi parcursul pe tabloul principal de la China Smash 2025, iar primii care au intrat în competiție au fost Berandette Szocs și Eduard Ionescu, în proba de dublu mixt. Cei doi au fost învinși de perechea formată din indianul Akash Pal și australianca Minhyung Jee.
Szocs va reveni la masă în cursul zilei de astăzi, pentru partida ei de la simplu.
VIDEO Perechea Szocs/Ionescu, eliminată la debut la China Smash 2025
Update: Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au fost învinși în setul al cincilea după un duel extrem de echilibrat, adjudecat de adversarii lor cu scorul de 11-9.
Update: Akash Pal și Minhyung Jee forțează setul decisiv, după ce s-au impus în actul al patrulea cu un categoric 11-4.
Update: Perechea din România câștigă și al treilea set și e la unul singur distanță de calificarea în optimile de finală.
Update: Szocs și Ionescu restabilesc egalitatea la 1 la seturi, după un act secund în care au câștigat cu 11-7.
Update: Pal și Jee s-au impus în primul set. Cele două perechi au mers cap la cap, însă adversarii românilor s-au desprins pe final și au câștigat cu 11-7.
Update: A început partida dintre perechea Bernadette Szocs/Eduard Ionescu și Akash Pal/Minhyung Jee.
Românii vor da peste doi jucători mai slab clasați decât ei în primul tur din proba de dublu mixt, astfel că sunt favoriți “pe hârtie”. Eduard Ionescu e clasat pe poziția 74 în clasamentul WTT, în timp ce omologul său pe locul 129. De cealaltă parte, Szocs este printre cele mai bune jucătoare de tenis de masă și e pe 16, iar Jee pe 41. În cazul în care vor trece mai departe, Szocs și Ionescu vor da peste favoriții cu numărul 4 ai competiției, și anume ibericii Alvaro Robles și Maria Xiao.
Bernadette Szocs va mai avea astăzi un meci de jucat în proba de simplu, acolo unde va da peste nemțoaica Yuan Wan, de la ora 14:45.
