Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, învinși din primul tur la China Smash. "Bernie" joacă la simplu la 14:45 - Antena Sport

Românii își încep de astăzi parcursul pe tabloul principal de la China Smash 2025, iar primii care au intrat în competiție au fost Berandette Szocs și Eduard Ionescu, în proba de dublu mixt. Cei doi au fost învinși de perechea formată din indianul Akash Pal și australianca Minhyung Jee.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Szocs va reveni la masă în cursul zilei de astăzi, pentru partida ei de la simplu.

Abonații AntenaPLAY pot urmări aici meciurile românilor la China Smash

VIDEO Perechea Szocs/Ionescu, eliminată la debut la China Smash 2025

Update: Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au fost învinși în setul al cincilea după un duel extrem de echilibrat, adjudecat de adversarii lor cu scorul de 11-9.

Update: Akash Pal și Minhyung Jee forțează setul decisiv, după ce s-au impus în actul al patrulea cu un categoric 11-4.