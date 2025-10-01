Bernadette Szocs și Eliza Samara s-au calificat în sferturi la China Smash. Victorie mare și pentru Eduard Ionescu - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 8:31

Szocs, Samara, Ed. Ionescu / Colaj Profimedia

Perechea română formată din Bernadette Szocs și Eliza Samara s-au calificat miercuri dimineața în sferturile de finală ale turneului China Smash 2025. Cele două au trecut de Prithika Pavade (Franța) și Adriana Diaz (Puerto Rico).

“Tricolorele” s-au impus cu 3-1, la capătul unui meci care a durat aproximativ 28 de minute. La scurt timp după meciul fetelor, Eduard Ionescu și-a câștigat și el partida pe care o avea de disputat.

Abonații AntenaPLAY pot vedea meciurile românilor de la China Smash aici

Szocs și Samara, victorie în primul meci de la dublu. Eduard Ionescu e în optimi

Update 08:35: Eduard Ionescu își continuă șirul victoriilor de la China Smash, după ce în primul tur a trecut fabulos de favoritul 12, Alexis Lebrun. În cea de-a doua rundă, sportivul român l-a învins pe danezul Jonathan Groth, locul 25 în ierarhia WTT, obținând astfel un loc în optimile competiției.

Știrea inițială

Szocs și Samara au intrat acum în competiția de dublu feminin, după ce au beneficiat de un prim tur liber din postura de capi de serie. Favoritele cu numărul 7 n-au început bine însă partida din optimi și au cedat primul set contra perechii Pavade/Diaz, scor 6-11.

Româncele au reușit să se monteze și au revenit în joc, egalând situația după un set secund câștigat cu 11-6. Următoarele două acte au fost și mai echilibrate, însă au fost trecute în cont tot de Szocs și Samara, ambele finalizate cu 11-9.

Astfel, Bernadette Szocs și Eliza Samara își continuă drumul în proba de dublu feminin, după ce ambele au fost eliminate în ultimele zile de pe tabloul de simplu. În sferturile de finală, favoritele 7 vor da peste câștigătoarele meciului dintre perechea Chen/Qian (capi de serie 4) și Wang Yidi/Zhang.

