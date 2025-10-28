Eliza Samara a "explodat" după victoria dramatică de la Montpellier cu nr. 9 mondial. Nu i-a venit să creadă - Antena Sport

Eliza Samara a urmat-o pe Bernadette Szocs și a obținut o victorie fabuloasă în primul tur la WTT Champions Montpellier. Pleacată din postura de outsideră în meciul cu japoneza Mima Ito (nr. 9 mondial), românca s-a impus în cinci seturi, după ce nipona a părut să aibă de două ori meciul în mână.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Samara a câștigat contra favoritei 7 a turneului în 38 de minute, scor final 11-9, 5-11, 3-11, 11-9, 11-9. În momentul în care a câștigat meciul, românca a urlat de fericire și și-a pus mâinile în cap, după care și-a salutat adversara în semn de respect.

Eliza Samara, bucurie și victorie uriașă la Montpellier

Venită după argintul cucerit alături de România la Europeanul pe echipe, Samara a debutat perfect în Sud de France Arena și a învins-o pe Mima Ito. “Tricolora” s-a impus cu 11-9 în primul act, după care nipona și le-a adjudecat pe următoarele două și părea că se îndreaptă spre victorie.

Ito a condus chiar cu 9-4 în al patrulea set, însă Samara a revenit formidabil. Dramatismul s-a menținut și în decisiv, unde japoneza a condus cu 8-4, însă românca a revenit din nou și s-a calificat în optimile competiției.

“Nu ştiu ce am făcut, i-am spus aseară antrenorului meu că sper să iau un set. După ce am câştigat primul set, mi-am spus «e ok». Revenind de la 1-2, 4-9 şi în decisiv, a fost incredibil.