Eliza Samara a "explodat" după victoria dramatică de la Montpellier cu nr. 9 mondial. Nu i-a venit să creadă - Antena Sport

Eliza Samara a urmat-o pe Bernadette Szocs și a obținut o victorie fabuloasă în primul tur la WTT Champions Montpellier. Pleacată din postura de outsideră în meciul cu japoneza Mima Ito (nr. 9 mondial), românca s-a impus în cinci seturi, după ce nipona a părut să aibă de două ori meciul în mână.
Samara a câștigat contra favoritei 7 a turneului în 38 de minute, scor final 11-9, 5-11, 3-11, 11-9, 11-9. În momentul în care a câștigat meciul, românca a urlat de fericire și și-a pus mâinile în cap, după care și-a salutat adversara în semn de respect.
Eliza Samara, bucurie și victorie uriașă la Montpellier
Venită după argintul cucerit alături de România la Europeanul pe echipe, Samara a debutat perfect în Sud de France Arena și a învins-o pe Mima Ito. “Tricolora” s-a impus cu 11-9 în primul act, după care nipona și le-a adjudecat pe următoarele două și părea că se îndreaptă spre victorie.
Ito a condus chiar cu 9-4 în al patrulea set, însă Samara a revenit formidabil. Dramatismul s-a menținut și în decisiv, unde japoneza a condus cu 8-4, însă românca a revenit din nou și s-a calificat în optimile competiției.
“Nu ştiu ce am făcut, i-am spus aseară antrenorului meu că sper să iau un set. După ce am câştigat primul set, mi-am spus «e ok». Revenind de la 1-2, 4-9 şi în decisiv, a fost incredibil.
Antrenorul mi-a spus ceva, dar nu l-am auzit bine şi am făcut fix pe dos. Normal, avem o tactică, dar am avut şi noroc la câteva schimburi, dar am luptat pentru fiecare punct, indiferent de situaţie.
Este una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Înseamnă că mai pot juca. Eram mental cam jos, pentru că am tot pierdut în primul tur. Sunt fericită că victoria asta a venit aici“, a spus Samara după una dintre cele mai mari victorii din cariera ei.
Bernadette Szocs reușise și ea mai devreme o victorie fabuloasă, calificându- se în optimi după ce a trecut de principala favorită a competiției și numărul 3 mondial.
