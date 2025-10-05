Amanda Anisimova, campioană la Beijing! An de vis pentru americancă - Antena Sport

Închide meniul
Amanda Anisimova, campioană la Beijing! An de vis pentru americancă

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 16:18

Amanda Anisimova, după ce a câștigat turneul de la Beijing / Getty Images

Amanda Anisimova a cucerit duminică titlul la turneul WTA de la Beijing, după o prestație solidă în ultimul act al competiției. Jucătoarea din Statele Unite ale Americii a avut nevoie de aproape două ore pentru a câștiga disputa.

Deși Linda Noskova a dus meciul în decisiv, americanca și-a continuat jocul uimitor și și-a trecut în palmares al doilea turneu din categoria WTA 1000 din anul 2025.

Amanda Anisimova, victorie contra Lindei Noskova în finala de la Beijing

Calificată la Turneul Campioanelor, ultimul mare turneu din acest an, Amanda Anisimova și-a trecut în palmares un nou titlu important. Sportiva din SUA a învins-o în marea finală de la Beijing pe Linda Noskova.

Clasată pe locul patru în ierarhia mondială, Anisimova a câștigat disputa în trei seturi, scor 6-0, 2-6, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 48 de minute.

A fost al doilea titlu din categoria WTA 1000 pentru aceasta, ea fiind victorioasă și la turneul desfășurat la Doha. Tot anul acesta, Amanda a fost finalistă la Wimbledon, respectiv US Open.

Pentru acest succes de la Beijing, Amanda Anisimova va urca începând de luni pe ultima treaptă a podiumului în ierarhia mondială. Ea a primit, de asemenea, un cec în valoare de $1,124,380 și 1000 de puncte în clasamentul WTA la simplu.

 

