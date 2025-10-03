Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet - Antena Sport

Turneul WTA de la Beijing se apropie de sfârșit, iar vineri s-au aflat toate cele patru jucătoare care au obținut calificarea în faza semifinalelor. Coco Gauff, campioana de anul trecut, este printre cele patru sportive rămase în competiție.

În ultimul meci din faza sferturilor, Jessica Pegula a trecut în trei seturi de conaționala Emma Navarro, scor (2)6-7, 6-2, 6-1, în urma unui meci ce a durat peste două ore.

Jessica Pegula, ultima jucătoare calificată în semifinale la Beijing

Jessica Pegula este ultima jucătoare care a obținut calificarea în penultimul act al turneului WTA de la Beijing. Sportiva clasată pe locul 7 în ierarhia mondială a trecut într-un meci de peste două ore de Emma Navarro.

În mod surprinzător, trei dintre cele patru jucătoare calificate în careul de ași al turneului din China sunt din Statele Unite ale Americii. Un duel de foc ne va aștepta la confruntarea dintre Amanda Anisimova, finalistă anul acesta la Wimbledon, respectiv US Open, și Coco Gauff, campioana de anul trecut.

Tabloul complet din semifinalele turneului de la Beijing

Jessica Pegula (7 WTA) vs. Linda Noskova (27 WTA)

Amanda Anisimova (4 WTA) vs. Coco Gauff (3 WTA)

Turneul China Open este din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 24 septembrie – 5 octombrie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale de aproximativ 9 milioane de dolari. Campioana de anul trecut este Coco Gauff.