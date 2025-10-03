Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet - Antena Sport

Home | Tenis | Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet

Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet

Daniel Işvanca Publicat: 3 octombrie 2025, 22:04

Comentarii
Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet

Jessica Pegula / Getty Images

Turneul WTA de la Beijing se apropie de sfârșit, iar vineri s-au aflat toate cele patru jucătoare care au obținut calificarea în faza semifinalelor. Coco Gauff, campioana de anul trecut, este printre cele patru sportive rămase în competiție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultimul meci din faza sferturilor, Jessica Pegula a trecut în trei seturi de conaționala Emma Navarro, scor (2)6-7, 6-2, 6-1, în urma unui meci ce a durat peste două ore.

Jessica Pegula, ultima jucătoare calificată în semifinale la Beijing

Jessica Pegula este ultima jucătoare care a obținut calificarea în penultimul act al turneului WTA de la Beijing. Sportiva clasată pe locul 7 în ierarhia mondială a trecut într-un meci de peste două ore de Emma Navarro.

În mod surprinzător, trei dintre cele patru jucătoare calificate în careul de ași al turneului din China sunt din Statele Unite ale Americii. Un duel de foc ne va aștepta la confruntarea dintre Amanda Anisimova, finalistă anul acesta la Wimbledon, respectiv US Open, și Coco Gauff, campioana de anul trecut.

Tabloul complet din semifinalele turneului de la Beijing

  • Jessica Pegula (7 WTA) vs. Linda Noskova (27 WTA)
  • Amanda Anisimova (4 WTA) vs. Coco Gauff (3 WTA)

Turneul China Open este din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 24 septembrie – 5 octombrie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale de aproximativ 9 milioane de dolari. Campioana de anul trecut este Coco Gauff.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Observator
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Fanatik.ro
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
23:05
Zeljko Kopic a trecut repede peste victoria cu Unirea Slobozia: „Ne pregătim intens pentru meciul cu Rapid”
22:58
Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: “Ne compromitem toţi, ne facem de râs”
22:37
VIDEOValentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor
22:31
Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Câinii” se impun pe un teren inundat la Clinceni și urcă pe locul al doilea
22:25
VideoJurnal Antena Sport | Vremea le-a stricat planurile străinilor veniţi să joace golf profesionist în România
22:15
Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” 5 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 6 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului
Citește și
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul