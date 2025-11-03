Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set - Antena Sport

Închide meniul
Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set

Daniel Işvanca Publicat: 3 noiembrie 2025, 18:16

Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set

Iga Swiatek / Getty Images

Elena Rybakina (6 WTA) a produs prima surpriză de la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, reușind să o învingă luni pe poloneza Iga Swiatek.

Jucătoarea din Kazakhstan a revenit incredibil în meci, după ce inițial fosta lideră câștigase cu lejeritate primul set. În decisiv, Rybakina i-a administrat polonezei un 6-0.

Elena Rybakina, victorie cu Iga Swiatek la Turneul Campioanelor

Elena Rybakina a obținut luni a doua victorie consecutivă la Turneul Campioanelor, reușind să se impună în premieră în acest an în fața fostei lidere WTA, Iga Swiatek.

Clasată pe locul 6 în ierarhia mondială, aceasta a reușit o victorie în trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-0, la capătul unui meci ce a durat o oră și 39 de minute. Swiatek venea după o serie de șase victorii la rând în duelurile cu Rybakina.

Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.

  • bonus de participare – 340.000 dolari
  • bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
  • bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
  • bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
  • Total maxim: 5,235 milioane dolari

După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.

