Aryna Sabalenka, de neoprit la Turneul Campioanelor! Cum arată clasamentul în grupa ”Stefanie Graf” - Antena Sport

Aryna Sabalenka este în formă maximă în Arabia Saudită. Sportiva clasată pe primul loc în ierarhia WTA a obținut marți a doua victorie la Turneul Campioanelor, la capătul unui meci greu cu Jessica Pegula.
Jucătoarea din Belarus a avut nevoie de set decisiv pentru a scoate victoria, asta după ce adversara acesteia și-a adjudecat cel de-al doilea set din cadrul disputei.
Aryna Sabalenka, victorie contra Jessicăi Pegula
Aryna Sabalenka a obținut cea de-a doua victorie de la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, după ce a învins-o în etapa a doua a grupelor pe Jessica Pegula, ocupanta locului 5 WTA.
Lidera mondială s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-3, în urma unui meci ce a durat puțin peste două ore. A fost a noua victorie a Sabalenkăi în meciurile directe cu Pegula.
Grupa Stefanie Graf, clasament
1. Aryna Sabalenka 2 puncte
2. Jessica Pegula 1 punct
3. Coco Gauff 1 punct
4. Jasmine Paolini 0 puncte.
Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor
Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.
- bonus de participare – 340.000 dolari
- bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
- bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
- bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
- Total maxim: 5,235 milioane dolari
După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.
