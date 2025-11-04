Aryna Sabalenka, de neoprit la Turneul Campioanelor! Cum arată clasamentul în grupa ”Stefanie Graf” - Antena Sport

Aryna Sabalenka este în formă maximă în Arabia Saudită. Sportiva clasată pe primul loc în ierarhia WTA a obținut marți a doua victorie la Turneul Campioanelor, la capătul unui meci greu cu Jessica Pegula.

Jucătoarea din Belarus a avut nevoie de set decisiv pentru a scoate victoria, asta după ce adversara acesteia și-a adjudecat cel de-al doilea set din cadrul disputei.

Aryna Sabalenka, victorie contra Jessicăi Pegula

Aryna Sabalenka a obținut cea de-a doua victorie de la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, după ce a învins-o în etapa a doua a grupelor pe Jessica Pegula, ocupanta locului 5 WTA.

Lidera mondială s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-3, în urma unui meci ce a durat puțin peste două ore. A fost a noua victorie a Sabalenkăi în meciurile directe cu Pegula.

Grupa Stefanie Graf, clasament

1. Aryna Sabalenka 2 puncte