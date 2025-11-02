Aryna Sabalenka, început în forță la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții pentru lidera WTA - Antena Sport

Aryna Sabalenka a debutat duminică la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, iar lidera WTA s-a distrat în duelul cu italianca Jasmine Paolini, ocupanta locului 8 mondial.
Campioană în acest an la US Open, jucătoarea din Belarus a avut nevoie de nu mai puțin de 71 de minute pentru a-și adjudeca prima victorie de la Riyad.
Aryna Sabalenka, victorie cu Jasmine Paolini la Turneul Campioanelor
Aryna Sabalenka a arătat de ce este cea mai în formă tenismenă la nivel mondial. Bielorusa a câștigat fără mari emoții disputa cu Jasmine Paolini, locul 8 WTA.
Lidera mondială s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1, la capătul unui meci ce a durat o oră și 11 minute. În jocul următor, aceasta va da piept cu americanca Coco Gauff.
Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor
Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.
- bonus de participare – 340.000 dolari
- bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
- bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
- bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
- Total maxim: 5,235 milioane dolari
După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.
