Aryna Sabalenka, început în forță la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții pentru lidera WTA - Antena Sport

Aryna Sabalenka, început în forță la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții pentru lidera WTA

Daniel Işvanca Publicat: 2 noiembrie 2025, 17:44

Aryna Sabalenka, început în forță la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții pentru lidera WTA

Aryna Sabalenka / Getty Images

Aryna Sabalenka a debutat duminică la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, iar lidera WTA s-a distrat în duelul cu italianca Jasmine Paolini, ocupanta locului 8 mondial.

Campioană în acest an la US Open, jucătoarea din Belarus a avut nevoie de nu mai puțin de 71 de minute pentru a-și adjudeca prima victorie de la Riyad.

Aryna Sabalenka, victorie cu Jasmine Paolini la Turneul Campioanelor

Aryna Sabalenka a arătat de ce este cea mai în formă tenismenă la nivel mondial. Bielorusa a câștigat fără mari emoții disputa cu Jasmine Paolini, locul 8 WTA.

Lidera mondială s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1, la capătul unui meci ce a durat o oră și 11 minute. În jocul următor, aceasta va da piept cu americanca Coco Gauff.

Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.

  • bonus de participare – 340.000 dolari
  • bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
  • bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
  • bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
  • Total maxim: 5,235 milioane dolari

După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.

1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
