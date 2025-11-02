Aryna Sabalenka, început în forță la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții pentru lidera WTA - Antena Sport

Aryna Sabalenka a debutat duminică la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, iar lidera WTA s-a distrat în duelul cu italianca Jasmine Paolini, ocupanta locului 8 mondial.

Campioană în acest an la US Open, jucătoarea din Belarus a avut nevoie de nu mai puțin de 71 de minute pentru a-și adjudeca prima victorie de la Riyad.

Aryna Sabalenka, victorie cu Jasmine Paolini la Turneul Campioanelor

Aryna Sabalenka a arătat de ce este cea mai în formă tenismenă la nivel mondial. Bielorusa a câștigat fără mari emoții disputa cu Jasmine Paolini, locul 8 WTA.

Lidera mondială s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1, la capătul unui meci ce a durat o oră și 11 minute. În jocul următor, aceasta va da piept cu americanca Coco Gauff.

Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.