Iga Swiatek, victorie fulgerătoare la Turneul Campioanelor! Poloneza s-a impus în 61 de minute - Antena Sport

Iga Swiatek a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor și a obținut o victorie fulgerătoare, care îi cresc șansele la calificarea în faza următoare a competiției.

Fosta lideră mondială s-a distrat în duelul cu americanca Madison Keys (7 WTA), care a rezistat doar 61 de minute în fața campioanei din anul 2023.

Iga Swiatek, victorie în două seturi la Turneul Campioanelor

Iga Swiatek a început cu dreptul ediția din acest an a Turneului Campioanelor și s-a impus fără emoții în disputa cu Madison Keys, ocupanta locului 7 mondial.

Poloneza clasată pe locul al doilea în ierarhia WTA s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-2, la capătul unui meci ce a durat doar 61 de minute. Aceasta și-a pierdut o singură dată serviciul pe parcursul acestei dispute.

Tot sâmbătă a avut loc și confruntarea dintre Amanda Anisimova (4 WTA) și Elena Rybakina (6 WTA), încheiată cu victoria sportivei din Kazakhstan, scor 6-3, 6-1.