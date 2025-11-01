Iga Swiatek, victorie fulgerătoare la Turneul Campioanelor! Poloneza s-a impus în 61 de minute - Antena Sport

Închide meniul
Iga Swiatek, victorie fulgerătoare la Turneul Campioanelor! Poloneza s-a impus în 61 de minute

Daniel Işvanca Publicat: 1 noiembrie 2025, 20:49

Iga Swiatek, victorie fulgerătoare la Turneul Campioanelor! Poloneza s-a impus în 61 de minute

Iga Swiatek la Turneul Campioanelor 2025 /Getty Images

Iga Swiatek a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor și a obținut o victorie fulgerătoare, care îi cresc șansele la calificarea în faza următoare a competiției.

Fosta lideră mondială s-a distrat în duelul cu americanca Madison Keys (7 WTA), care a rezistat doar 61 de minute în fața campioanei din anul 2023.

Iga Swiatek, victorie în două seturi la Turneul Campioanelor

Iga Swiatek a început cu dreptul ediția din acest an a Turneului Campioanelor și s-a impus fără emoții în disputa cu Madison Keys, ocupanta locului 7 mondial.

Poloneza clasată pe locul al doilea în ierarhia WTA s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-2, la capătul unui meci ce a durat doar 61 de minute. Aceasta și-a pierdut o singură dată serviciul pe parcursul acestei dispute.

Tot sâmbătă a avut loc și confruntarea dintre Amanda Anisimova (4 WTA) și Elena Rybakina (6 WTA), încheiată cu victoria sportivei din Kazakhstan, scor 6-3, 6-1.

Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.

  • bonus de participare – 340.000 dolari
  • bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
  • bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
  • bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
  • Total maxim: 5,235 milioane dolari

După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.

 

