Aryna Sabalenka s-a retras de la China Open - Antena Sport

Aryna Sabalenka s-a retras de la turneul China Open din cauza unei accidentări, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit Reuters.
Jucătoarea din Belarus, care a învins-o pe Amanda Anisimova în finală pentru a câştiga a doua coroană consecutivă la US Open şi al patrulea titlu de Grand Slam, a ajuns în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing anul trecut.
Aryna Sabalenka s-a retras de la China Open
„Îmi pare rău să anunţ că mă retrag din China Open în acest an, după ce am suferit o mică accidentare după US Open”, a declarat Sabalenka într-un comunicat dat publicităţii de organizatori. „Mă voi concentra să fiu 100% sănătoasă pentru restul anului…”
Coco Gauff este campioana en titre la China Open, care va avea loc la Centrul Naţional de Tenis din Beijing, în perioada 24 septembrie – 5 octombrie.
