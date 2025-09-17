Aryna Sabalenka s-a retras de la China Open - Antena Sport

Aryna Sabalenka s-a retras de la turneul China Open din cauza unei accidentări, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit Reuters.

Jucătoarea din Belarus, care a învins-o pe Amanda Anisimova în finală pentru a câştiga a doua coroană consecutivă la US Open şi al patrulea titlu de Grand Slam, a ajuns în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing anul trecut.

Aryna Sabalenka s-a retras de la China Open

„Îmi pare rău să anunţ că mă retrag din China Open în acest an, după ce am suferit o mică accidentare după US Open”, a declarat Sabalenka într-un comunicat dat publicităţii de organizatori. „Mă voi concentra să fiu 100% sănătoasă pentru restul anului…”

Coco Gauff este campioana en titre la China Open, care va avea loc la Centrul Naţional de Tenis din Beijing, în perioada 24 septembrie – 5 octombrie.